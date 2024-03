Charlene di Monaco in tubino, i principini coi cappotti: tutti eleganti al compleanno di Alberto II La royal family ha festeggiato in pubblico il 66esimo compleanno di Alberto di Monaco: il principe, Charlene e i due figli erano tutti elegantissimi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Giovedì 14 marzo, in tarda mattinata, la royal family ha pubblicamente festeggiato il 66esimo compleanno di Alberto II di Monaco. Il sovrano, assieme alla principessa Charlene e ai due figli della coppia, i gemelli Gabriella e Jacques, ha assistito a un'esibizione dell'Orchestra dei Carabinieri, poi c'è stato un taglio della torta a sorpresa su Palace Square, con saluto alla folla. Questi festeggiamenti arrivano in un momento in cui la famiglia è divorata dalle polemiche e non gode di ottima reputazione, a causa del recente scandalo relativo alle spese folli fatte a Palazzo. Tra i soldi spesi da Charlene in vestiti, la sua indennità annua, i costi di ristrutturazione delle ville, i segreti rivelati dall’ex amministratore del principe hanno scatenato una bufera. Per una giornata, però, la royal family ha voluto mettere tutto da parte e celebrare coi cittadini la ricorrenze all'insegna della convivialità e della serenità.

Charlene e i principini festeggiano il compleanno di Alberto II

Una folla numerosa si è raccolta ieri sotto le finestre del Palazzo del Principe: in mattinata, la piazza si è piano piano riempita di migliaia di turisti, residenti, curiosi e sostenitori della famiglia reale, per fare gli auguri ad Alberto II. Verso mezzogiorno la famiglia reale al completo ha prima salutato la folla dal balcone del Palazzo, poi tutti e quattro sono scesi in piazza, dove sono stati accolti tra gli applausi.

"Bon aniversari" c'era scritto sulle bandierine sventolate dai presenti e lo stesso augurio in monegasco era riportato sulla simbolica torta a più piani. Il bagno di folla è stato un modo per dimostrare affetto e sostegno ad Alberto II e Charlene di Monaco.

Il look della principessa e dei gemelli

Sempre elegante e sofisticata, Charlene di Monaco non si è smentita e per la giornata in onore del marito ha scelto uno dei suoi look più chic di sempre. La principessa è ormai fedelissima ai capelli corti, la cifra stilistica che ha segnato il suo ritorno a Palazzo dopo il lungo periodo di assenza per il viaggio in Sudafrica. Nel giorno del compleanno del compagno, si è mostrata in pubblico con un capo intramontabile, un must have del guardaroba versatile e perfetto per ogni occasione: il tubino.

Ha scelto un modello grigio in maglia, a costine, con punto vita segnato. Elegantissimi anche i principini, con due cappottini: scuro per il piccolo Jacques e total white per la sorellina Gabriella. In blu il festeggiato, un completo con cravatta coordinata e camicia bianca. Ai festeggiamenti pubblici sono seguiti anche quelli privati, coi soli membri della famiglia: nella foto attorno alla torta si vedono anche Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi.