Chanel Totti "in pigiama" per uscire: i pantaloni di seta sono di mamma Ilary Blasi Chanel Totti è tornata a "rovistare" nell'armadio di mamma Ilary Blasi. Questa volta ha preso in prestito un paio di pantaloni che sembrano essere del pigiama ma che in verità sono griffati: ecco tutti i dettagli del look.

A cura di Valeria Paglionico

A chi non è mai capitato di "rubare" qualche capo di abbigliamento dall'armadio della mamma? Anche a Chanel Totti succede, a prova del fatto che tutte le famiglie sono uguali, al di là della possibile notorietà. Da qualche tempo a questa parte è sempre più attiva sui social: conta quasi 500.000 followers e documenta regolarmente la sua quotidianità, concentrandosi soprattutto sui viaggi in giro per il mondo con i familiari e col fidanzato Cristian Babalus. Di recente ha postato alcuni scatti di un'uscita serale con gli amici, sorprendendo i fan con un originale look pigiama.

Il look da sera di Chanel Totti

Dopo essere stata al lunapark con la sorella Isabel, Chanel Totti è uscita con gli amici e lo ha fatto con un look che non poteva passare inosservato. Da sempre appassionata di trend e griffe, questa volta ha seguito il trend dei "completi pigiama": ha abbinato un body aderentissimo in total black a un paio di pantaloni di seta verde lime, un modello di seta firmato Balenciaga decorato all-over con il logo della Maison stampato tono su tono. Per completare il tutto ha scelto una borsetta di cristalli scintillanti, un paio di anfibi con la suola a carrarmato (probabilmente di Bottega Veneta) e degli orecchini d'oro. La figlia di Ilary non ha forse ereditato dalla mamma la passione per la moda?

Pantaloni Balenciaga

Chanel Totti e Ilary Blasi come sorelle

Chanel Totti sembra averci preso gusto a "frugare" nell'armadio di mamma Ilary Blasi: dopo i sandali di pelo che avevano aggiunto un tocco di originalità al look da sera total black, ora ha preso in prestito anche i pantaloni. A indossarli prima di lei era stata proprio la conduttrice, che appena qualche mese fa era letteralmente uscita "in pigiama", abbinando il capo verde lime alla casacca oversize coordinata. Insomma, Ilary e Chanel potrebbero essere tranquillamente scambiate per sorelle: oltre a condividere un rapporto profondo e affiatato, portano anche la stessa taglia e si scambiano i vestiti proprio come due gemelline.

