Caterina Balivo, weekend al mare col costume monospalla dal dettaglio “graffiato” A Caterina Balivo non è sfuggito il trend del costume intero monocolore, che ha declinato in versione monospalla. La semplicità è la sua carta vincente: in versione naturale acqua e sapone fan e follower la apprezzano particolarmente.

A cura di Giusy Dente

Caterina Balivo è uno dei volti dell'estate. Su Tv8 è al timone del programma Chi vuole sposare mia mamma? mentre a partire dal 28 luglio tornerà in Rai, con Help – Ho un dubbio. La conduttrice è molto amata: il pubblico del piccolo schermo da sempre la segue e supporta, difatti in tanti speravano in un suo ritorno sulla rete ammiraglia, da cui si era allontanata. La stessa semplicità che la contraddistingue in televisione, è la sua carta vincente anche sui social: ama portare i fan e i follower con sé nella sua quotidianità, tra lavoro e famiglia, con autenticità e naturalezza.

L'estate di Caterina Balivo

Le foto in costume di Caterina Balivo sono le foto di una donna che è consapevole di avere un corpo diverso rispetto a quello di qualche anno fa, ma che sceglie di non ricorrere a filtri e ritocchini, preferendo mostrarsi esattamente per ciò che è. La conduttrice vive un rapporto sereno col proprio corpo e con la propria età, non rincorre né stereotipi di perfezione né la giovinezza a tutti i costi. Sa benissimo che il passare del tempo ha i suoi effetti su una donna, soprattutto se madre, ma sa anche che questo non toglie nulla se ci si ama e ci si accetta. E lei con quei chili in più presi con la seconda gravidanza ci ha fatto pace, senza mai dare peso a critiche, giudizi, battutine sul fisico più morbido rispetto a quello del passato. "Oggi sono tre taglie in più. Ma non mi interessa conservare in eterno la stessa misura: voglio essere una bella quarantenne, voglio essere una bella cinquantenne e a cinquanta non voglio dimostrarne quaranta" ha detto fiera di sé.

Caterina Balivo in costume

In queste settimane appena ha qualche momento libero, Caterina Balivo lo dedica al relax. Qualche settimana fa si è concessa un weekend in barca, in cui ha sfoggiato un look balneare con tanto di dettaglio di lusso: bikini e cappello griffato. La conduttrice è sempre trendy e al passo con le tendenze: non le è sfuggita la moda dei look mini me. Tante celebrities si stanno divertendo ad abbinare i propri look a quello dei figli e lo ha fatto lei anche con Cora, la secondogenita: costume intero rosso per entrambe.

E non lo è sfuggito che l'estate 2022 è quella dei costumi interi monocolore. Difatti ecco la conduttrice durante un momento di riposo al sole, circondata dal verde e dal mare, proprio con un costume intero monospalla nero, impreziosito sul fianco da un dettaglio "graffiato", una sorta di tagli. "Il relax è durato il tempo della foto" ha scritto, ma è bastato a sommergerla di complimenti da parte di fan e follower, che vengono sempre stregati dalla sua bellezza mediterranea naturale.