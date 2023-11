Carol Alt, le foto ieri e oggi: com’è cambiata l’attrice e modella icona anni ’90 Carol Alt è stata un’icona della moda e del cinema negli anni 90. Oggi a 62 anni ha deciso di aprire un canale Onlyfans. Ecco come è cambiata nel tempo.

A cura di Giusy Dente





Carol Alt nel 2000 e nel 2023

Carol Alt vanta una carriera lunga oltre 30 anni in cui si è distinta come modella e attrice: sono centinaia le riviste per cui ha posato, tantissime le campagne pubblicitarie che l'hanno vista protagonista. Oggi 62enne ha deciso di riappropriarsi della propria immagine: ha deciso si sbarcare su Onlyfans con delle foto di nudo fatte con gusto, nulla di pornografico, tutte foto su cui avrà pieno potere decisionale finalmente. Occhi di ghiaccio, sguardo magnetico, fisico slanciato: l'attrice e modella è bellissima e molto consapevole di sé. Ecco come è cambiata nel tempo.

Carol Alt icona della moda e del cinema

Carol Alt ha debuttato nella moda nel 1982, scoperta quando aveva appena 18anni mentre lavorava come cameriera. Poco dopo è giunta in Italia e immediatamente si è fatta notare nel mondo del cinema. I primi registi con cui ha lavorato sono stati i fratelli Vanzina: da Via Montenapoleone del 1987 la filmografia si è allungata con decine di film. Era anche nel cast di Improvvisamente a Natale mi sposo, uscito nel 2022. Diversi anche i progetti televisivi a cui ha partecipato, non solo miniserie e fiction: è stata una concorrente di Ballando con le stelle nel 2009.

Carol Alt nel 2004

Pochi sanno che si è cimentata anche come cantante: As One in the World è il titolo del singolo pubblicato nel 1995. Capelli lunghi e frangia sono due must degli hair look dell'attrice, che sin dal debutto non ha mai rinunciato a questi due elementi. Negli anni ha alternato diversi colori per la chioma, ma sempre in tonalità calde, dal castano scuro al ramato ai riflessi miele, prediligendo tagli lunghi.

Carol Alt nel 2007

Carol Alt oggi: lo stile della modella

Oggi Carol Alt ha 62 anni. L'attrice sembra abbia preferito mantenere un aspetto estremamente naturale, prendendosi cura di sé e del proprio corpo senza interventi invasivi o drastici ad opera del chirurgo. Folta chioma castana, make-up sempre poco marcati: è una bellissima donna per cui sembra che il tempo si sia fermato. Il suo stile nel vestire è estremamente elegante e chic, soprattutto quando si tratta di serate di gala o eventi ufficiali.

Carol Alt nel 2017

Agli abiti da sera alterna anche capi con gambe in primo piano, oltre ad essere fan delle maxi scollature. Sui social condivide foto patinate ma anche scattate nella normale quotidianità, in versione acqua e sapone, rivelando tutta la sua autentica bellezza.

Carol Alt nel 2018

Il segreto di bellezza di Carol Alt

Carol Alt è una convinta crudista e ha avuto modo di sperimentare personalmente i benefici di questo stile di vita, in cui crede molto e che considera un toccasana. La modella è in splendida forma e la attribuisce proprio a questa scelta alimentare che segue da quando ha 30 anni.

Carol Alt nel 2023

"Ho cominciato a temere che la mia carriera sarebbe finita, che le ragazze più giovani e belle avrebbero preso il mio posto. Volevo rimanere in pista, così mi sono convertita al crudismo, che mi mantiene in forma da un pezzo. Il crudismo mi ha trasformato tanto quanto l’amore per Senna" ha detto, riferendosi al grande amore della sua vita. Ha avuto una relazione con Ayrton Senna, dal 1990 fino alla sua morte.

