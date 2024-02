Body shaming, la denuncia della tiktoker dopo il commento in diretta tv “Sembravi più magra” “Hai mangiato troppo?”: la conduttrice di un programma televisivo spagnolo si è lasciata andare a commenti poco gradevoli nei confronti della sua ospite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

I commenti sull'aspetto fisico per quanto mascherati dall'ironia sono sempre armi capaci di fare male. Sono parole che risultano sgradevoli, anche se accuratamente nascoste da un tono scherzoso e benevolo. Ma c'è ben poco su cui ridere. Quando si fa notare a qualcuno i cambiamenti fisici (dal "Sei ingrassata" al "Come sei dimagrita"), quando si mettono in luce alcune caratteristiche evidenziandole come "difetti", quando si fa provare vergogna e senso di colpa per la propria immagine, si sta ferendo gratuitamente qualcuno, magari proprio in un punto particolarmente debole. E non ce n'è alcun bisogno, proprio perché non si sa dall'altra parte chi c'è, cosa ha passato, che relazione ha con lo specchio, come vive il rapporto col proprio corpo. Ha fatto il giro dei social e si è parlato molto di quanto accaduto in diretta tv su un'emittente spagnola. Una tiktoker, originaria del Kansas e residente a Siviglia, ha denunciato il modo in cui è stata trattata durante un collegamento televisivo, dove è diventata oggetto di body shaming.

La tiktoker denuncia il body shaming

Toñi Moreno conduce il programma Today su Canal Sur, emittente televisiva pubblica dell'Andalusia. Qui, alcune settimane fa, ha avuto ospite in collegamento video una tiktoker americana residente in Spagna. Sul suo account TikTok @BellaVidaEnSpain condivide momenti di vita quotidiana a Siviglia, tutte le differenze tra il suo Paese d'origine e quello che la ospita, le sue esperienze in città. La tiktoker è intervenuta in una puntata, dedicata alla gastronomia e ad alcune usanze tipiche dell'Andalusia. La conduttrice si è lasciato andare a commenti che hanno molto imbarazzato la tiktoker, che in un primo momento ha cercato di smorzare la tensione ridendoci sù, ma poi non è riuscita a tenere per sé la sua delusione, il rammarico per il body shaming subito davanti a tantissimi telespettatori.

Toñi Moreno ha indugiato sull'aspetto fisico della tiktoker, palesando la sua meraviglia vedendone il viso: "Bella hai messo un filtro? Dai dimmi la verità!" le ha chiesto stupito. Dopo aver ottenuto un no come risposta, ha proseguito: "Sembravi molto più magra su TikTok. Sono le lenticchie con la salsiccia, ne hai mangiato troppo?". Bella dopo la diretta ha condiviso un video in cui si è lasciata andare a un lungo sfogo: "Oggi mi è successo qualcosa di molto brutto, qualcosa di fuori posto. La mia reazione è stata quella di ridere tristemente. È una reazione molto comune in questo tipo di commenti: dare un'opinione sul corpo di un'altra persona non è affatto divertente".

Nel suo caso specifico, lei ha confidato di aver a lungo lottato con depressione e disturbi alimentari, problemi mai del tutto superati, che hanno comunque lasciato delle ferite nella sua anima. Ecco perché ha ribadito l'importanza di evitare certe osservazioni: "Questi commenti fanno molti danni – ha concluso – Sono superflui. A tutti voi che ascoltate commenti purtroppo molto comuni, sappiate che il vostro valore non si basa sul vostro fisico. Parlare male degli altri dice più di te che di loro". Dal canto suo, la conduttrice ha riconosciuto l'errore e si è pubblicamente scusata su Twitter: "Ho chiesto scusa personalmente a Bella. È stato un commento infelice e non mi sono espressa bene. Mi dispiace di averti ferito e ovviamente non c'era alcuna intenzione".

@bellavidaspain_ Detrás de cada cuerpo hay una historia. Hoy he sido invitada por la segunda vez para hablar en directo en @Canalsur en el programa de Toñi Moreno @Hoy en Día Canal Sur. He ido para hablar sobre los vídeos que hago sobre cosas que admiro de españa/ andalucía. Y lo que encuentro es Toni Moreno diciendo “dime la verdad, usas filtro, estás mucho más delgada en el video de tiktok, será por que has comido muchas lentejas”. Hoy en Dia estos comentarios sobran. He ido para hablar sobre mis vídeos, no de mi físico, ni si he comido muchas lentejas. A todos que escucháis comentarios que tristemente son muy comunes, que sepáis que tu valor no se basa en tu físico. Hablar mal de otros dice más sobre ti que sobre ellos. Por favor pensad antes de hablar, todos estamos luchando nuestras propias batallas. #parati #canalsur ♬ original sound – Bella Vida Spain