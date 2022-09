Blanco alle sfilate di Milano in total white: è re di stile col bomber oversize Moncler è tra le Maison che hanno partecipato alla Milano Fashion Week: nel weekend ha celebrato i 70 anni di attività con una performance-evento a piazza Duomo. Tra gli ospiti c’era anche Blanco, che ha sorpreso il pubblico in total white.

A cura di Valeria Paglionico

La Milano Fashion Week dedicata alla Primavera/Estate 2023 è appena terminata ma si continua a parlare delle sfilate spettacolari che hanno contraddistinto gli ultimi giorni, da AndreAdamo che ha realizzato una passerella sull'acqua a Diesel che ha piazzato delle statue di tessuto al centro del catwalk. Nel weekend è stato il turno di Moncler, che per festeggiare i 70 anni di attività ha illuminato piazza Duomo con una performance simile all’inaugurazione di un’Olimpiade. Modelli, ballerini e performer, tutti vestiti di bianco, hanno letteralmente invaso il luogo simbolo del capoluogo lombardo, lanciando in modo originale la nuova linea della Maison. Le star non sono mancati ma ad attirare tutti i riflettori su di sé è stato soprattutto Blanco.

Blanco in total white alle sfilate milanesi

Anne Hathaway, Alessandra Ambrosio e addirittura Pharrell Williams: il front-row della sfilata di Moncler è stato invaso dagli ospiti internazionali, anche se gli italiani non sono mancati. Al di là di Matilde Gioli e Melissa Satta, tra i più attesi della serata c'era Blanco, l'artista rivelazione del mondo della musica che ha dimostrato ancora di essere anche un'indiscussa icona di stile. Dopo aver spopolato per tutta l'estate tra magliette bucate e performance a petto nudo, ora è tornato agli angelici outfit total white. Si è ispirato al mood dello show e ha indossato uno dei capi iconici della Maison, il bomber, declinato in una versione candida e oversize.

Blanco in Moncler

Il look bianco per l'inverno di Blanco

Non è una novità che Blanco vesta tutto di bianco, lo aveva già fatto in molte occasioni, dai suoi concerti al palco di Sanremo, ma è alla Milano Fashion Week che ha dato il meglio di lui in fatto di stile. Il cantante ha puntato ancora una volta sul total white, il suo marchio di fabbrica, ma in versione invernale. Ha infatti abbinato un paio di pantaloni cargo a una camicia in tinta, completando il tutto con un maxi bomber Moncler, un modello molto simile a quello indossato dai ballerini che si sono esibiti a piazza Duomo per la griffe. Ha sorriso alle telecamere, ha lasciato in mostra i tatuaggi su collo e mani e ancora una volta si è confermato un'icona di stile contemporanea e libera.