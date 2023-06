Billie Eilish è pronta per l’estate: con la foto in bikini rivela il tatuaggio in mezzo al seno Billie Eilish ha ancora una volta attirato i riflettori su di sé. Si è lasciata immortalare in bikini, rivelando l’inedito tatuaggio al centro del seno: ecco cosa raffigura e il suo significato.

A cura di Valeria Paglionico

Billie Eilish non ama finire sulle prime pagine delle riviste di gossip, preferisce comunicare attraverso la sua musica e il suo talento. Non sorprende, dunque, che si parli di lei quasi esclusivamente dopo i concerti o le apparizioni sul red carpet, dove sfoggia sempre dei look sofisticati e griffati. Negli anni è diventata protagonista di una drastica rivoluzione di stile: se agli esordi puntava tutto su abiti oversize coprenti, ora non perde occasione per esaltare la sua femminilità con trasparenze e tacchi a spillo. La cosa l'ha fatta finire al centro delle polemiche, sono stati molti infatti coloro che l'hanno accusata di essersi "svenduta". Nelle ultime ore ha sconvolto tutti con la sua prima foto in bikini, con la quale ha messo a tacere le critiche degli haters.

Billie Eilish col due pezzi

Sono ormai lontani i tempi in cui Billie Eilish vestiva solo abiti oversize, a diversi anni dal debutto ha acquistato una incredibile fiducia in se stessa e ora non ha più paura di mettere in risalto le sue forme. Non sorprende, dunque, che di recente si sia lasciata immortalare in bikini dall'amica Annabel Zimmer, è stata proprio lei a postare la foto della cantante in versione balneare. Per prendere il sole in piscina la popstar ha indossato un due pezzi firmato Miaou, un modello col reggiseno a triangolo variopinto che ha esaltato il seno procace. Non sono mancati gli occhiali da sole da diva, per la precisione dei Versace total black con il logo gold sulla stanghetta.

Bikini Miaou

Il significato del tatuaggio di Billie Eilish

Complice il costume molto scollato, Billie Eilish ha lasciato per la prima volta in mostra il tatuaggio al centro del seno. Non lo ha fatto di recente, risale al 2020, anno in cui la popstar aveva annunciato di avere un nuovo tattoo in una parte "intima" del corpo. Proprio in quell'occasione sottolineò che difficilmente lo avrebbe mostrato in pubblico, vista la sua passione per gli abiti coprenti. Oggi però le cose sono cambiate e non ci pensa su due volte a rivelarlo. Cosa raffigura il disegno? È una scritta in caratteri gotici che riproduce il suo cognome, un omaggio al successo raggiunto proprio nel 2020 quando ha vinto 5 Grammy Awards.

