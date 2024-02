BigMama a Sanremo mostra i nuovi tatuaggi: il significato dei due numeri sulle braccia BigMama ha aggiunto due nuovi tatuaggi alla sua collezione. Sono due numeri per lei importanti, che portano a 25 il totale dei suoi tattoos. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

I nuovi tattoos di BigMama

BigMama è una delle grandi protagoniste di questa edizione del Festival di Sanremo, dove debutta col brano La rabbia non ti basta, una canzone molto personale, in cui ha racchiuso tanto della sua esperienza di vita. La 23enne ha a lungo combattuto con insulti e offese, è stata vittima di bullismo, body shaming, violenza. Oggi che ha superato tutto questo è certamente una donna più forte, più copnsapevole, pronta a vivere la vita senza farsi scalfire dall'odio gratuito e dall'inutile rabbia. Proprio a Sanremo, ha aggiunto un nuovo tatuaggio alla sua collezione di disegni sul corpo.

Cosa rappresentano i numeri 18 e 02

BigMama è stata ospite del format Talk Ink del tatuatore Gabriele Anakin, in cui intervista personaggi celebri proprio mentre li tatua, affrontando i più disparati argomenti. Fino a questo momento sono stati in sua compagnia Tananai, Guè, Il Tre, Carl Brave. Ovviamente, gran parte della chiacchierata con BigMama si è concentrata sull'avventura all'Ariston, ma la cantante ha anche raccontato qualcosa di più sui suoi tattoos.

BigMama in Lorenzo Seghezzi nella prima serata: il tatuaggio Dea sul décolleté e il numero 18

Ne ha un totale di 23 e alcuni li ha messi bene in mostra in queste serate, durante le esibizioni. Si è infatti vista alla perfezione la scritta "dea" sul décolleté, ma anche alcuni piccoli simboli sulle braccia. Ma ha tatuaggi anche sulla schiena e sulla gamba, quello che le ha fatto più male.

Ad Anakin, ha chiesto la realizzazione di due piccoli tatuaggi, uno sul braccio destro e uno sul sinistro, per un motivo ben preciso: "Perché sono scaramantica e devo avere per forza i tatuaggi dispari, sennò portano sfiga". I due tattoos in questione sono due numeri di cui ha anche spiegato il significato.

La rapper ha raccontato: "È una data. Il 18 febbraio è il compleanno di mio padre in primis ed è la fine di un percorso molto difficile che ho dovuto fare, quindi è importante. Il 18 poi è il sangue nella smorfia, mentre il 2 è la rinascita. Sono diverse cose, ho fatto delle ricerche".