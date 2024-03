Bianca Atzei lancia Discoteca: si trasforma in una diva anni ’80 con body e collant Bianca Atzei è tornata a fare musica e lo ha annunciato con un look in pieno stile anni ’80: ecco chi ha firmato il body viola che ha indossato per il lancio del nuovo singolo intitolato Discoteca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Bianca Atzei sta vivendo un periodo d’oro della sua vita: oltre a essere diventata mamma del piccolo Noa Alexander, il primo figlio nato poco più di un anno fa dall’amore con Stefano Corti, ha anche ricominciato a lavorare, buttandosi a capofitto sulla sua passione per la musica. Dopo essere rimasta a lungo lontana dai riflettori per godersi al 100% la maternità, ora le cose sono cambiate ed è pronta per lanciare il nuovo lavoro: si intitola Discoteca ed è l’inedito che sarà fuori a partire da venerdì 29 marzo. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile? Ecco cosa ha indossato per il lancio della hit.

Il body viola di Bianca Atzei

L’avevamo lasciata in una rinnovata versione con i capelli dalle sfumature rosse, ora ritroviamo Bianca Atzei come una diva degli anni ’80. Sui social ha condiviso in anteprima la copertina di Discoteca, il suo nuovo singolo, incantando tutti con uno stile dall’animo retrò ma allo stesso tempo super glamour. Fotografata da David Bastianoni, si è lasciata immortalare stesa sul fianco con un look che sicuramente farà tendenza. Si è affidata alla stylist Paola De Cegli e ha indossato un body in lycra viola acceso, per la precisione un modello fasciante e sgambato firmato The Andamane con scollo all’americana, maniche lunghe e intreccio sul décolleté. Il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda viene venduto a 215 euro.

Body The Andamane

Bianca Atzei segue il trend no-pants

Per completare il tutto Bianca Atzei ha deciso di seguire il trend no-pants e ha indossato il body solo con un paio di collant velati (che hanno lasciato in vista i tatuaggi sul fianco). Non è mancato un tocco scintillante con una collana gold arricchita da pietre colorare. A fare la differenza, però, sono stati gli accessori in pieno stile anni ’80, ovvero gli occhiali da sole a mascherina di Safilo e una visiera rossa portata sui capelli sciolti ed extra lisci. I fan sono letteralmente impazziti per questo look dall’animo vintage della cantante e non vedono l’ora di ammirarla nel video della hit Discoteca. In quanti prenderanno ispirazione da lei per aggiungere un tocco trendy alla primavera?