Beyoncé cambia look: addio capelli lunghi, è il momento di frangia e caschetto corto Beyoncé ha lanciato la sua nuova collezione Ivy Park per San Valentino e ne ha approfittato per sfoggiare un hair look inedito. La popstar è apparsa quasi irriconoscibile con caschetto corto e frangia, peccato che si trattasse solo di una parrucca.

A cura di Valeria Paglionico

Beyoncé è la regina indiscussa dei social, l'unica star che, nonostante gli oltre 237 milioni di followers, continua a non seguire alcun profilo. Non sorprende, dunque, che ogni foto e Stories che posta riesca a fare non poco scalpore, riconfermandola icona di bellezza e di stile a livello internazionale. Nelle ultime ore è successo ancora una volta: Queen Bey ha lanciato la sua nuova collezione Ivy Park realizzata in collaborazione con adidas, lasciandosi immortalare con un'acconciatura inedita. Avrà detto davvero addio ai capelli lunghi o si tratterà semplicemente di una parrucca?

Beyoncé segue il trend del caschetto

Chi meglio di Beyoncé avrebbe potuto sponsorizzare al meglio la capsule collection di San Valentino che lei stessa ha firmato? Sui social ha postato una piccola anteprima della campagna e, al di là degli abiti total red all'insegna della sensualità, ad attirare le attenzioni dei followers è stata la sua acconciatura. La popstar sembra aver detto addio alla chioma lunga e fluente che l'ha sempre contraddistinta, negli scatti ha cambiato look in modo drastico. Ha sfoggiato un inedito caschetto corto, liscio, dritto e con la frangetta, confermando che questo taglio corto e netto è il must-have del momento (soprattutto se portato extra liscio, effetto liquid hair).

Beyoncé col caschetto

Beyoncé cambia acconciatura con la parrucca

Sebbene Beyoncé sia divina anche con la chioma cortissima e geometrica, i fan che la amano in versione "tradizionale" possono tirare un sospiro di sollievo: probabilmente il colpo di testa non è stato drastico e definitivo ma solo temporaneo. Quasi sicuramente la cantante si servita di una semplice parrucca, così da vedersi diversa per una notte senza stravolgere la sua immagine. Del resto, non ha mai nascosto di servirsi regolarmente di extension e ciocche posticce per rinnovare il look senza rovinare i capelli naturali, dunque lo avrà fatto anche per la campagna pubblicitaria di Ivy Park. Prossimamente opterà per una trasformazione permanente?