Bella Hadid, il topless è bondage: niente abiti, indossa solo delle maxi cinture intorno al seno Bella Hadid è tornata a provocare i fan, lo ha fatto dopo essere diventata protagonista della nuova campagna pubblicitaria di Calvin Klein. La modella si è lasciata immortalare in topless, aggiungendo un tocco bondage agli scatti con delle cinture legate intorno al seno.

A cura di Valeria Paglionico

Bella Hadid è una delle modelle più amate e richieste al mondo, ha raggiunto il successo grazie alla sorella Gigi ma, passerella dopo passerella, ha dimostrato di avere fascino e talento da vendere. Ancora oggi i brand fanno a gara per averla nelle proprie campagne pubblicitarie, visto che la sua presenza assicura un trionfo certo. Nonostante possa essere ormai considerata una diva, sui social continua a documentare la sua quotidianità, non esitando a rivelare i problemi a cui va incontro ogni giorno proprio come ogni ragazza della sua età. Di recente, ad esempio, aveva rivelato di soffrire di depressione, mostrandosi addirittura in lacrime. Nelle ultime ore, però, ha cambiato registro e si è lasciata immortalare più sexy che mai in versione bondage.

Bella Hadid con le maxi cinture griffate

Calvin Klein ha realizzato la sua nuova campagna pubblicitaria e come testimonial ha voluto Bella Hadid, che su Instagram ha condiviso alcuni esclusivi scatti dello shooting. La modella ha posato in un sensuale e audace topless, lasciandosi fotografare completamente nuda con la silhouette da urlo in primo piano. A coprirla ci sono solo dei cinturoni di pelle del brand, quasi tutti decorati con la fibbia logata in acciaio. La Hadid le ha portate legate non solo intorno alla vita ma anche intorno al seno, rendendo così il suo topless super provocante e soprattutto in pieno stile bondage.

Il topless di Bella Hadid

Bella Hadid somiglia sempre più a Gigi

Al di là della sensualità che le sprizza da tutti i pori, i fan di Bella Hadid hanno notato un altro dettaglio originale in questi scatti sexy: la top somiglia in modo impressionante alla sorella Gigi. È infatti risaputo che Bella non sia mora naturale, si è tinta proprio per differenziarsi dalla primogenita di casa Hadid. Ora che però anche quest'ultima ha scurito la chioma, la somiglianza è diventata evidente. A renderle praticamente gemelle sono anche le sopracciglia sottili in pieno stile anni '90. Quad'è che le due si convinceranno a diventare protagoniste di uno shooting all'insegna della sorellanza?