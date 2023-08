Belén Rodriguez torna sui social col micro bikini multicolor (e borsa da quasi 1000 euro) Mentre impazza il gossip, Belén Rodriguez è molto poco presente sui social. È tornata mostrando un coloratissimo look balneare (con borsa di lusso).

A cura di Giusy Dente

La rottura tra Stefano De Martino e Belén Rodriguez è ormai una certezza. Mentre lui è partito alla volta di New York col figlio Santiago, lei si trova ad Albarella coi genitori e la piccola Luna Marì, la figlia nata dalla relazione con Antonino Spinalbese. Le motivazioni della rottura sono ignote, ma sembra che la showgirl abbia già un'altra frequentazione in corso: quella con l'imprenditore Elio Lorenzoni. La 38enne è la protagonista del gossip dell'estate con la sua movimentata vita sentimentale e in questo periodo così delicato ha scelto di apparire poco sui social.

Belén torna sui social

Risale a più di una settimana fa l'ultimo post Instagram di Belén Rodriguez, solitamente molto più attiva sui social, sempre pronta a documentare la vita quotidiana tra famiglia e lavoro. Ora la showgirl è sulla bocca di tutti per la fine della relazione con Stefano De Martino e si vocifera di una nuova frequentazione in corso. Lei non si è esposta in prima persona al riguardo, difatti tutti attendono di conoscere almeno la versione del ballerino: chissà se parlerà della showgirl nell'attesissima intervista che rilascerà a Francesca Fagnani. Sarà proprio lui il primo ospite della nuova stagione di Belve. Intanto i due stanno mantenendo un profilo basso, entrambi molto poco presenti sui social. Belén Rodriguez è tornata mostrando un coloratissimo look balneare, con borsa di lusso.

in foto: bikini Me Fui

Belén in bikini e borsa di lusso

Belén Rodriguez ama indossare i costumi del suo brand. Da imprenditrice, la showgirl ha dato vita assieme alla sorella Cecilia a un marchio di beachwear ispirato ai colori e allo stile argentino. Nel suo guardaroba delle vacanze, le creazioni Me Fui non mancano mai. Le ha portato con sé anche ad Albarella. Dopo l'abitino visto nelle Stories di sua madre Veronica Cozzani, è la volta di un coloratissimo due pezzi.

Belén Rodriguez è una fan dei micro bikini. Stavolta ha puntato su un costume fantasia nelle sfumature del rosa e dell'arancio composto da slip (con laccetto che si stringe attorno alla vita) e reggiseno a farfalla con bretelline sottilissime. Costa 79 euro. Lo ha abbinato a una borsa di lusso: gli accessori griffati sono la sua passione. Stavolta si tratta di una piccola tracolla in rafia di Tory Burch (modello Fleming) e sul sito ufficiale costa 815 euro.