Belén Rodriguez in versione sporty: il look coi pantaloni acetati e i calzettoni è anni ’90 Belén Rodriguez sta rivelando una “nuova versione” di sé sui social. Da qualche tempo a questa parte punta sempre più spesso sulla comodità, non avendo paura di mostrarsi in versione sporty e casual.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è più impegnata che mai sul fronte lavorativo: attualmente è in tv con due diversi programmi, Tu Sì Que Vales e Le Iene Show, dove settimana dopo settimana appare sempre glamour e sensuale tra minigonne, maxi spacchi e trasparenze audaci. Nella vita privata, però, pare che punti su uno stile decisamente diverso. Complice il weekend londinese con Stefano De Martino, proprio di recente l'argentina aveva sfoggiato sneakers e pantaloni cargo, ma la cosa particolare è che anche nelle ultime ore non ha avuto paura di mostrarsi in un'inedita versione sporty. In quanti prenderanno ispirazione dal suo outfit in pieno mood anni '90?

Il look sportivo di Belén

Siamo sempre stati abituati a vedere Belén in versione trendy e sensuale sul palco ma negli ultimi tempi ha cominciato a rivoluzionare il suo stile. Di recente si è lasciata immortalare sui social in versione sporty con un outfit colorato e originale. Ha abbinato un paio di pantaloni acetati in verde petrolio con la molla introno alla caviglia a una maxi felpa coordinata ma a contrasto, ovvero a fondo nero ma decorata con delle righe orizzontali in bianco e verde. Cappello alla pescatore, sneakers bianchi e calzettoni di lana portati in vista: la Rodriguez non sembra forse essere uscita direttamente dagli anni '90?

Il look sportivo di Belén

Belén non rinuncia agli accessori griffati

Nonostante l'outfit di Belén sia prettamente sportivo, non è riuscita a rinunciare a un tocco di lusso, dando prova di essere glamour anche in versione comoda. Niente zainetti o shopper, ha preferito abbinare la tuta a una preziosa Birkin Bag di Hermès. Per la precisione si tratta di un modello color fango leggermente più piccolo di quello tradizionale che sul web viene venduto a oltre 34.000 euro. La showgirl non ha esitato a metterla in risalto con una foto in cui ha posato seduta e con lo sguardo basso con la tote bag tra i piedi. La svolta di stile di Belén sarà definitiva o riservata solo alla sua sfera privata?

