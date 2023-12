Belén Rodriguez, il nuovo look è tempestato di lune: il corsetto in inverno si indossa sopra il top Belén Rodriguez sta portando a termine gli ultimi impegni lavorativi prima del Natale e ne ha approfittato per sfoggiare un look super glamour con corsetto sul top tempestato di lune: ecco tutti i dettagli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Belén Rodriguez ha ritrovato la felicità accanto a Elio Lorenzoni, il nuovo compagno che l'ha aiutata nel periodo più difficile della sua vita, quando è caduta in depressione dopo la rottura con Stefano De Martino. Ora ha ripreso la sua normale quotidianità fatta di dolci momenti con i figli e impegni lavorativi e in ogni occasione non ci pensa su due volte a documentare tutto sui social. Questa mattina, ad esempio, fiera del look scelto per la giornata, si è scattata dei selfie allo specchio, preannunciando la moda che sembra essere destinata a spopolare durante l'inverno: quella di indossare il corsetto sopra il top (meglio se abbinato a un look casual con top e jeans).

Quanto costa il top con le lune di Belén

Per uno degli ultimi giorni di lavoro prima del Natale Belén ha mixato alla perfezione glamour e stile casual, dando vita a un outfit da imitare assolutamente durante l'inverno.

Belén col top Marine Serre

Il capo chiave del look è uno dei suoi preferiti: il top nero con l'iconica stampa Crescent Moon di Marine Serre, per la precisione il modello in jersey elasticizzato con maniche lunghe e girocollo, decorato all-over con delle mini lune dorate. Non è la prima volta che lo indossa, già in passato lo aveva fatto ma in una versione nei colori opposti, rendendo così omaggio alla figlia Luna Marì con un tocco super fashion. Il prezzo del top tempestato di "spicchi" di luna? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 250 euro

Top Marine Serre

Come indossare il corsetto in inverno

Ad attirare le attenzioni dei fan non è stato solo il top "lunare" di Belén Rodriguez ma anche l'originale abbinamento che ha creato per la mattinata lavorativa.

Belén col corsetto sul top

Lo ha indossato con un paio di jeans chiari e dalla linea dritta di RE/DONE, completando il tutto con un corsetto steccato total black portato sopra la maglietta. Il capo segue la forma a clessidra della silhouette, non ha le coppe del reggiseno ma esalta il décolleté con un design a punta sui lati del busto. Capelli sciolti e fluenti, manicure bordeaux e trucco impeccabile: Belén con questa sua proposta di stile super originale e soprattutto femminile riuscirà a influenzare le tendenze che spopoleranno in inverno?

Belén con jeans RE/DONE