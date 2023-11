Belén Rodriguez dall’estetista con i tacchi a spillo: quanto costano le nuove Mary Jane di vernice Belén Rodriguez sta per tornare in tv? Forse, la cosa certa è che si sta prendendo cura in modo “maniacale” della sua bellezza. Di recente è andata dalla facialist di fiducia e lo ha fatto con delle nuove scarpe alte destinate a diventare il must dell’autunno.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez ha ritrovato la felicità dopo il periodo difficile che ha seguito la rottura con Stefano De Martino, lo ha fatto al fianco di Elio Lorenzoni, il nuovo compagno di cui sembra essere innamoratissima (tanto da sfoggiare una fedina d'argento coordinata alla sua). Dopo aver trascorso il weekend in montagna tra neve e cibo fatto in casa, ora è tornata alla normale routine milanese. Complice il fatto che forse ha qualche progetto lavorativo in programma, sta curando la sua immagine in modo maniacale. Maschere viso d'oro, allenamenti di pilates, agopuntura: nelle ultime ore la conduttrice ha fatto visita alla sua facialist

Belén fa visita alla facialist

Quanto manca al ritorno di Belén in tv? A quanto pare pochissimo come lei stessa si è lasciata sfuggire sui social. La cosa certa al momento è che si sta prendendo cura di stessa dopo il periodo difficile, affidandosi giorno dopo giorno a tutte le sue estetiste di fiducia.

Belén dall’estetista con i tacchi

Ieri, ad esempio, è stata nel salone di bellezza della facialist Alessandra Ricchizzi ma non ha rivelato il trattamento a cui si è sottoposta. Si è però scattata un selfie allo specchio mentre è stesa su un lettino con indosso solo un accappatoio di spugna total white. Viso rilassato, spallina che cade distrattamente sul braccio e… tacchi a spillo.

Le pumps di Paris Texas

Le Mary Jane sono il must dell'autunno

Nonostante i massaggi al viso siano sempre all'insegna del relax, Belén ha deciso di non rinunciare ai tacchi alti mentre era tra le grinfie dell'estetista. Negli scatti postati su Instagram ha infatti messo in mostra con orgoglio le nuove scarpe entrate a far parte della sua collezione: un paio di sensuali Mary Jane in vernice total black. Per la precisione di tratta delle Livia Pump firmate Paris Taxas (collezione Fall/Winter 2023-24): hanno la punta affusolata, il cinturino micro sul collo del piede e un tacco ultra sottile alto 105 mm. Il loro prezzo? Sul sito ufficiale del brand vengono vendute a 575 euro ma, nonostante ciò, stanno già andando a ruba, tanto da essere disponibili solo in pochi numeri. Si tratterà di un "effetto Belén"?