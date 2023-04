Belén Rodriguez con gli zoccoli: indossa le scarpe must della primavera e le abbina ai calzettoni Il nuovo look primaverile di Belén Rodriguez? Lo ha rivelato lei stessa sui social, posando con un completo bianco e degli originali zoccoli.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez ha dovuto mettere in pausa i suoi impegni professionali la scorsa settimana, il motivo? Ha scoperto di essere positiva al Covid nel backstage de Le Iene Show ed è stata costretta a passare diversi giorni chiusa in casa in quarantena. Certo, a farle compagnia c'era la piccola Luna Marì (diventata la sua baby modella d'eccezione), ma è chiaro che non è stato semplice rivivere l'incubo pandemia. Ora pare essere tornata in forma, visto che sui social ha posato delle nuove foto in versione glamour. Che si tratti di scatti vecchi e riproposti o di un impegno lavorativo recente, non importa, l'unica cosa certa è che la conduttrice ha puntato tutto sulle scarpe must della primavera.

Il look bianco di Belén

Nelle ultime ore Belén ha postato alcune foto realizzate a Fondazione Prada e, sebbene non si sa se si tratti di scatti vecchi e "riciclati", la cosa certa è che ha puntato tutto su un look che si rivelerà perfetto per la primavera. Ha puntato tutto sul bianco, abbinando due diversi capi della sua collezione di abiti Hinnominate: pantaloni over e camicia sportiva. Per completare il tutto ha scelto un trench color panna, per la precisione un modello monopetto lungo fino ai piedi. Capelli sciolti e lisci, occhiali da sole sul petto pronti per essere usati e linguacce in camera: la conduttrice è pronta per accogliere con stile le prime giornate calde e soleggiate dell'anno.

Belén Rodriguez in Hinnominate

Belén segue il trend degli zoccoli

A fare la differenza nel look primaverile di Belén sono state le scarpe, un vero e proprio must di stagione. Niente tacchi a spillo, décolleté, sandali o sneakers, ha preferito l'originalità con un paio di zoccoli di camoscio beige. Si tratta di un modello a sabot col tacco di legno e le borchie sulle cuciture e la cosa particolare è che li ha abbinati a dei calzettoni di spugna bianca portati a vista. In quante prenderanno ispirazione da lei e per la Primavera/Estate 2023 sceglieranno degli zoccoli? Non sono più delle scarpe retrò che ricordano gli anni '80, sono tornati a essere super trendy, tanto che quando li si indossano l'effetto glamour sembra essere assolutamente assicurato.