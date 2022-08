Beatrice Gherardini, la tiktoker insegna a truccarsi e non nasconde l’acne: “La perfezione non esiste” Beatrice Gherardini è la tiktoker e make-up artist che è riuscita a trasformare la passione per il beauty in un lavoro. Per Fanpage.it ha risposto alle domande di Google, raccontando di più sulla sua vita privata e professionale.

A cura di Giusy Dente

Beatrice Gherardini ha 27 anni: come molte ragazze della sua generazione ha trascorso l'infanzia guardando i video tutorial che le prime beauty influencer pubblicavano su Youtube. Sin da piccola ha dimostrato di avere un amore per il make-up, che ha coltivato negli anni seguendo corsi di formazione e specializzandosi come make-up artist. L'Università, la facoltà di Scienze della Comunicazione, l'ha invece avvicinata al mondo dei social e così, cinque anni fa, ha aperto i suoi canali Instagram e TikTok, per condividere su più ampia scala le sue passioni. Mai si sarebbe immaginata di farne un lavoro, ha confidato a Fanpage.it rispondendo alle domande di Google.

Beatrice Gherardini porta il make-up sui social

Beatrice Gherardini è riuscita a trasformare la sua passione per il make-up in un lavoro. Nel suo percorso, hanno avuto un ruolo importante i genitori. Se ha coronato il suo sogno è anche grazie a loro: "Li devo ringraziare per avermi sostenuta, perché quando ho scelto di buttarmi sui social ho tralasciato un po' l'Università. Loro non mi hanno impedito di sperimentare e di buttarmi a capofitto in questo percorso, hanno sempre creduto in quello che avrei potuto fare". In effetti a distanza di anni, la sua scelta si è rivelata vincente.

Instagram @beatricegherardini

Oggi guadagna facendo ciò che ama: "Sono felice di quello che guadagno. Inizialmente non pensavo minimamente potesse diventare un lavoro. Sono felice di questa cosa perché posso dedicare tutto il tempo che voglio alla mia passione, diventata un bellissimo lavoro". Ma oltre al lavoro c'è anche una vita privata, un fidanzato: "Sono fidanzata da 11 anni: io avevo 16 anni e lui 17. Lui è un TikToker: quando ho iniziato io sui social l'ho costretto a fare questa cosa e gli è piaciuta. Si occupa di calcio, è un maestro di tecnica calcistica". Chi ha più follower? Su Instagram sono pari, ma su Tiktok vince lui!

Instagram @beatricegherardini

Beatrice Gherardini insegna i trucchi del make-up

La make-up artist un mese fa ha coronato il sogno di pubblicare un libro: "Sono felicissima di questo traguardo" ha ammesso. Si intitola Tutti i trucchi del make-up ed è una sorta di libro tutorial in cui insegna come truccarsi: "Si parte dalle basi alle cose un po' più avanzate ed è un libro che si può tranquillamente tenere di fianco mentre ci si trucca, per imparare step by step". E non è il solo sogno che la TikToker ha coronato. L'anno scorso, infatti, ha sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia: "È stata un'esperienza bellissima. Non me lo aspettavo. Quando me lo comunicarono era agosto ed ero in vacanza. Era uno degli obiettivi che avevo nella vita, spero tanto di poterlo rifare" ha ammesso.

Instagram @beatricegherardini

La perfezione che si vede sui social è fittizia

Beatrice Gherardini usa quotidianamente i social. Quello che le permette di esprimersi a pieno è TikTok: "È quello che amo di più, mi ha dato la possibilità di crescere tantissimo. L'ho sfruttato quando era agli inizi. Sarò grata a questa piattaforma per tutta la vita". Proprio perché li frequenta tanto, ne ha compreso potenzialità ma anche rischi. Online sembra tutto perfetto, ciascuno sceglie accuratamente cosa mostrare ma non tutti dall'altra parte sanno distinguere cosa è reale e cosa non lo è. Si rischia di finire al centro di una spirale di ossessione e confronto malato con gli altri, non vedendosi mai all'altezza, non sentendosi mai abbastanza. Bisogna stare attenti: "La perfezione non esiste. Purtroppo sui social siamo sempre immersi in una perfezione che è fittizia".

Instagram @beatricegherardini

Lei ci è passata: ha sofferto di acne fino a poco tempo fa e questo avrebbe potuto compromettere il suo percorso. Ma è stata più forte di tutto e tutti: "Avevo la pelle che non dico era disastrata, ma portavo dei segni di periodi veramente duri, di anni passati in cui ho avuto un'acne molto forte su tutto il viso. Nonostante questo ho continuato a fare i miei video tutorial, perché non volevo rinunciare a fare una cosa che mi faceva stare bene. E in più ho scoperto anche di essere stata d'aiuto a tante altre ragazze nella mia situazione, che hanno capito che non deve essere un limite un nostro problema. È una fase che può solo renderci più forti".

Instagram @beatricegherardini

Lei ha lavorato molto su se stessa per crescere umanamente e professionalmente. Ha messo da parte le sue insicurezze, capendo che erano solo un freno e si è messa costantemente in gioco: "Doverlo fare perché avevo un sogno così tanto grande da dover raggiungere mi ha permesso di abbattere tantissimi schemi e di capire che la metà della mia timidezza poteva essere solo un limite".