Beatrice di York veste low cost: l'outfit con gilet e gonna in lana è granny chic La Principessa Beatrice di York sceglie un look low cost per un pranzo in un prestigioso ristorante di Londra: l'outfit sui toni del grigio è perfetto per l'inverno.

A cura di Arianna Colzi

Beatrice di York

Beatrice di York sfoggia uno stile granny chic. La principessa di York ha preso parte a un pranzo di San Valentino organizzato a Londra da Poppy Delevingne, sorella della modella e attrice Cara. Beatrice ha scelto capi low cost da abbinare a un paio di mocassini di lusso, dando vita a uno look sobrio sui toni del grigio polvere, tra i colori più glamour dell'inverno 2024.

Beatrice di York, il look fast fashion

Beatrice di York ha indossato un gilet grigio in maglia abbinato a una gonna lunga a pieghe misto lana, entrambi del brand low cost Zara, per un pranzo al prestigioso The Ivy Chelsea Garden di Londra. La principessa ha completato il look con altri due capi decisamente meno abbordabili: una camicia bianca in cotone del brand inglese ME+EM e un paio di classici mocassini Jordaan in velluto nero firmati Gucci.

Beatrice di York ha scelto un trucco sobrio e naturale, lasciando i capelli sciolti e con una riga al centro. Non è la prima volta che la principessa indossa un capo di un brand fast fashion o low cost. Una scelta di stile che la 35enne britannica ha replicato anche in occasioni più importanti e prestigiosi, come una delle gare di ippica al Royal Ascot.

