Beatrice di York come Kate Middleton: ricicla per la quarta volta il look floreale La Principessa di York ha indossato un abito a fiori che aveva già sfoggiato nel 2012 e in altre occasioni, riciclando l’abito come è solita fare Kate Middleton.

A cura di Arianna Colzi

Beatrice di York e il marito Edoardo Mapelli Mozzi

Per l'inaugurazione dell'anno, quella del Raffles London, un hotel super lusso a Londra, Beatrice di York sceglie ancora una volta un look floreale. Accompagnata dal marito Edoardo Mapelli Mozzi, la principessa Beatrice indossa un abito blu con fantasia floreale, già indossato in altre occasioni, coperto da un maxi blazer nero. La scelta di optare per questa fantasia non è nuova per la principessa: recentemente all'evento Vogue World di Londra, aveva sfoggiato un vestito nero a fiori.

L’abito Lily Pelham della collezione Autunno/Inverno 2012 di Erdem

Di chi è l'abito indossato da Beatrice di York

Il vestito blu con motivi floreali scelto da Beatrice di York è una creazione del brand inglese Erdem: il modello è il Lily Pelham dalla collezione Autunno/Inverno 2012. Il look è completato da un paio di décolleté firmate Jimmy Choo modello Romy 100 in pelle scamosciata nera. La Principessa con il marito Edoardo Mapelli Mozzi è stata invitata all'inaugurazione del nuovo hotel di lusso:il Raffles London at the OWO. Com'è noto, Beatrice di York riprende le abitudini di Kate Middleton in fatto di abiti preloved, ossia vestiti indossati in più di un'occasione. Questo vestito, in particolare, era stato scelto dalla Principessa nel 2012 per i British Fashion Awards; nel 2014 per una charity dinner a Londra e nel febbraio 2018 per il ricevimento del Commonwealth Fashion Exchange.

Lo stesso vestito indossato da Beatrice di York nel 2012

Che cos'è il Raffles London, il nuovo albergo di lusso nel Regno Unito

L'OWO è l'acronimo per Old War Office, un palazzo storico che, un tempo, ospitava il quartier generale durante la Seconda Guerra Mondiale. Lo storico edificio, completato nel 1906, si trova a Whitehall, nel pieno centro di Londra. Da oggi è un albergo di lusso già di fama internazionale, ma un tempo ha visto passare per i suoi corridoi personaggi come Winston Churchill e Lawrence d’Arabia. Curiosità che non in molti conoscono: Ian Fleming, autore della saga di 007, ha dichiarato di essersi ispirato al palazzo e alle sue attività per raccontare le avventure di James Bond.