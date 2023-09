La principessa Beatrice di York cede ancora una volta al fascino del look floreale In occasione del Vogue World gli outfit regali non sono passati inosservati. Beatrice di York ha sfoggiato un abito nero con fiori gialli mentre sua sorella Eugenia ha optato per un verde smeraldo.

Beatrice di York insieme al marito Edoardo Mapelli Mozzi

La principessa Beatrice di York, figlia del principe Andrea, è una grande amante della vita mondana. È anche detentrice di un record unico nel suo genere: è stata la prima royal ad apparire in un film, recitando un cameo senza battute in The Young Victoria. Dal 2020 è sposata con Edoardo Mapelli Mozzi, aristocratico di origine bergamasca: è con lui che ha sfilato sulla passerella di Vogue World al Theatre Royal Drury Lane. All'evento c'era anche la sorella minore Eugenia. Tra abiti floreali e tinte accese, gli outfit regali non sono passati inosservati.

L'abito floreale di Beatrice di York

Beatrice di York sembra avere un debole per gli abiti con stampe floreali, basti pensare al vestito bianco sfoggiato a Saint Tropez o a quello indossato in occasione del Royal Ascot. Una predilezione tale da conferirle il titolo di Regina di Fiori: anche sul tappeto di Vogue World aveva un abito midi nero con fiori gialli, abbinato a un paio di guanti. L'outfit è stato ideato da Harry Lambert, stylist famoso per essere anche autore dei look del cantante Harry Style.

Beatrice di York in Richard Quinn

Chi ha firmato l'abito di Beatrice

Il vestito è di Richard Quinn, designer britannico che ha ricevuto il Queen Elizabeth II Award for British Design dalla Regina stessa e fa parte della collezione Autunno/Inverno 2023. Una linea caratterizzata da tessuti morbidi, con abiti a effetto cappotto impreziositi da ricami a reticolo e fiori. Pare che Quinn per le sue creazioni si sia ispirato al libro "Il Giardino Segreto", il romanzo di Frances Hodgson Burnett, che aveva tanto amato da piccolo. Insomma, perfettamente in linea con i gusti della principessa Beatrice.

Eugenia di York in Fendi

L'abito in seta per la sorella Eugenia

Lo stylist Harry Lambert ha supervisionato anche il look della sorella minore di Beatrice, Eugenia. La principessa ha fatto il suo ingresso al Theatre Royal Drury Lane con un abito in seta verde smeraldo Fendi disegnato da Kim Jones.

Eugenia di York

Il vestito fa parte della collezione Autunno/Inverno 2023, caratterizzata dalla semplicità e dalla raffinatezza. Una precisa scelta del direttore creativo di Fendi, Kim Jones, che ha voluto realizzare abiti d'alta moda ispirati ai gioielli di Delfina Delettrez (designer italiana figlia di Silvia Venturini Fendi). L'abito sfoggiato da Eugenia York era stato già protagonista delle passerelle della Fashion Week di Parigi: in quell'occasione a indossarlo era Mona Tougaard, una giovanissima modella emergente. La principessa ha abbinato al vestito un paio di tacchi Fendi a punta. I décolleté sono arricchiti da strass colore argento e hanno un costo di 1.600 dollari.