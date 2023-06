Aurora Ramazzotti mostra la coperta di Cesare: è personalizzata col nome e un coniglio da abbracciare Aurora Ramazzotti ama usare i social per parlare della sua nuova vita da mamma. Di recente, ad esempio, ha mostrato il nuovo accessorio preferito di Cesare: una copertina personalizzata col nome e con un coniglietto di peluche.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti si sta godendo la sua nuova vita da mamma accanto al piccolo Cesare, il figlio nato dall'amore con Goffredo Cerza. Inizialmente aveva preferito prendersi una pausa dai social per rendersi conto davvero di tutto ciò che le era successo, ora però le cose sono cambiate e documenta regolarmente la quotidianità col piccolo. Lo porta con lei agli shooting fotografici, lo affida spesso alla nonna Michelle Hunziker (che per lui ha creato una cameretta ad hoc a casa sua) e sui social si diverte a rivelare alcune piccole curiosità che lo riguardano. Dopo aver parlato dei suoi soprannomi più improbabili, ora ha mostrato l'accessorio a cui non riesce proprio a rinunciare.

L'accessorio preferito di Cesare

Da qualche settimana a questa parte Aurora Ramazzotti ha smesso di allattare al seno il piccolo Cesare e il motivo è molto semplice: non aveva più latte. Nonostante ciò, continua ad avere un rapporto profondissimo con il piccolo e sui social lo dimostra con le continue Stories e post che gli dedica. Di recente, ad esempio, lo ha mostrato sul seggiolone (stando però bene attenta a coprirgli il viso) e ne ha approfittato per rivelare il suo nuovo accessorio preferito. Di cosa si tratta? Di una copertina personalizzata decorata col nome ricamato e con un peluche incorporato tutto da abbracciare a forma di coniglietto bianco.

La nuova coperta di Cesare

La dolce vita da mamma di Aurora Ramazzotti

Per mostrare la copertina di Cesare Aurora ha usato queste parole: "Nuova cosa prefe: coperta con peluche coniglio. Io quando vedo che (probabilmente involontariamente) lo abbraccia" e ha aggiunto l'emoticon della faccina che si scioglie. Poco dopo ha poi fatto un primo piano sulla manina del bimbo che tiene stretto il peluche con tanto di didascalia "Ecco", incantando i followers con la sua dolcezza. Insomma, il neonato ha riempito la vita di Aurora di amore incondizionato e ogni giorno riesce a strapparle un sorriso. Quante sono le mamme che, come lei, hanno notato che i propri figli hanno degli accessori preferiti tutti da coccolare?

