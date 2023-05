Aurora Ramazzotti e il “look per svuotare la lavatrice”: il selfie con eyeliner e capelli raccolti Nelle ultime foto condivise su Instagram, Aurora Ramazzotti si mostra truccata e pettinata di tutto punto ma non perde la sua proverbiale ironia: è tornata sul set?

A cura di Beatrice Manca

Aurora Ramazzotti è da poco diventata mamma e condivide con la sua community i momenti di vita quotidiana con il piccolo Cesare Augusto: dalle passeggiate al supermercato con la fascia portabebé fino allo specchietto che usa in auto per controllarlo mentre guida. Nelle ultime storie però la conduttrice e influencer sembra volerci annunciare un ritorno sul set: si è mostrata con una particolare acconciatura e un trucco grafico, scherzando sul suo look.

Aurora Ramazzotti con il make up ‘da Cleopatra'

Nelle ultime foto condivise su Instagram, Aurora Ramazzotti si mostra in versione ‘full glam' con acconciatura e make up. I capelli sono stati raccolti in un elaborato chignon con le punte ‘sparate', realizzato da Chiara Bonacina. Il make up realizzato da Greta Agazzi invece porta gli occhi in primo piano con sopracciglia pettinate all'insù e una riga di eyeliner molto marcata e allungata, in stile Cleopatra. L'influencer indossa una semplice t-shirt bianca con la scollatura bordata di pizzo: stiamo assistendo al backstage di un nuovo servizio fotografico?

L'ironia di Aurora Ramazzotti sul look

Senza perdere la sua proverbiale ironia, Ramazzotti ha commentato la foto scrivendo nelle storie: "Look per svuotare la lavatrice". La battuta sempre pronta in questi mesi è stata la carta vincente di Aurora Ramazzotti, che ha sempre risposto alle critiche e agli attacchi degli hater con intelligenza e leggerezza.