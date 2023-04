Ashley Graham in copertina dopo il parto: “Il corpo cambia dopo 3 figli, difficile accettarlo” Ashley Graham è la cover girl del nuovo numero di Maxim, che l’ha eletta più sexy del mondo. La modella è tornata a posare dopo il parto dei gemelli e ha ammesso le difficoltà di accettare i cambiamenti del corpo.

A cura di Giusy Dente

Ashley Graham, 2022 MTV VMAs

Ashley Graham è stata la prima modella curvy a posare per la copertina di Sports Illustrated Swimsuit Issue nel 2016. Da allora non ha mai smesso di battersi in nome della body positivity, sfatando il mito che la bellezza dipende dalla taglia. In questi anni quel corpo, diventato arma per combattere e strumento potente di comunicazione, è cambiato: ma non ha mai smesso di guardarlo con amore. Ne ha parlato a Maxim: è la nuova cover girl del magazine.

Ashley Graham posa in copertina

In una società che ci ha insegnato a guardare alla magrezza come sinonimo di bellezza, come requisito essenziale per avere successo e addirittura essere felici, Ashley Graham ha dimostrato che si può fare una scelta diversa. La modella non ha mai ceduto ai canoni "tradizionali", agli stereotipi che per decenni si sono visti in passerella e in copertina. Da anni si batte affinché la moda renda visibile ogni tipo di fisicità e valorizzi ogni tipo di corpo, affinché le persone non si sentano sbagliate solo perché "diverse" da uno stereotipo spacciato come l'unico accettabile.

Ashley Graham in Christian Siriano, orecchini Jennifer Fisher

Oggi 35enne, ha debuttato nel mondo della moda a 20anni, quando il sistema era popolato solo da top model magrissime, dal fisico asciutto e statuario. La sua battaglia ha portato a un'apertura del fashion system verso il mondo curvy, verso la diversity in generale: ma la strada da fare è ancora tanta, come hanno dimostrato le passerelle delle recenti Fashion Week, dove nuovamente si sono viste pochissime modelle plus size.

Ashley Graham fiera delle sue curve

La modella è mamma di tre bambini: Isaac nato nel 2020 e i gemelli Malaki e Roman nati nel 2022. I parti hanno ovviamente trasformato il suo corpo: ha sempre mostrato questi cambiamenti sui social, ne ha parlato apertamente in più di un'occasione. È tornata sull'argomento anche nell'intervista rilasciata a Maxim, che l'ha scelta come cover girl del numero di maggio-giugno, quello dedicato alle Hot 100 Women del 2023. "Queste donne non sono solo bellissime da morire, ma hanno molti talenti" si legge sul magazine, che ha inserito nell'elenco modelle, attrici, atlete, influencer.

Ashley Graham in Aliette, orecchini Jennifer Fisher

Ashley Graham torna in copertina

Ashley Graham ha accolto con grande entusiasmo la copertina che la vede protagonista, proprio perché arriva dopo il secondo parto. Al magazine ha spiegato che essere incoronata regina della Maxim Hot 100 del 2023 (ovvero la donna più sexy del mondo) è particolarmente significativo ora, dopo la maternità. "La prima volta che sono stata sulla copertina di Maxim non avevo tre figli, ora ho tre bambini piccoli. Ti fa ricordare che si può essere "hot" in tanti modi diversi, in tutte le forme e dimensioni. L'ho sempre predicato, ma dopo aver visto il mio corpo cambiare così tanto dopo aver avuto tre figli uno dopo l'altro, è difficile accettare il mio corpo e quanto sia nuovo e diverso" ha ammesso.