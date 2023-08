Annalisa è la regina dark dell’estate: il nuovo audace look con tagli e trasparenze Annalisa è la regina dark dell’estate e lo ha dimostrato col recente post. Ha posato tra cut-out e trasparenze, mettendo in mostra la sua innata sensualità.

Annalisa è l’indiscussa regina dell’estate 2023: da quando ha lanciato Bellissima lo scorso inverno ha cominciato a scalare le classifiche del nostro paese, ma è stato soprattutto negli ultimi mesi che ha letteralmente spopolato. Sta dominando i festival italiani con ben due tormentoni, Mon Amour e Disco Paradise, mostrandosi grintosa, glamour e super talentuosa a ogni esibizione. Sebbene sia molto attiva sui social, preferisce mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata: fatta eccezione per due foto in abito da sposa, posta solo scatti riguardanti i successi e i progetti professionali. Di recente ha fatto una piccola eccezione immortalandosi in versione dark: ecco cosa ha indossato.

Annalisa in total black

Il dettaglio che ha caratterizzato praticamente tutti i look da palcoscenico di Annalisa? Al di là della passione per i blazer oversize, la cantante ha sempre usato qualche accessorio dallo stile dark. Nelle ultime ore sui social ha “rispettato la tradizione” posando ancora una volta in total black. Sebbene abbia puntato sul nero, non ha rinunciato alla sensualità, anzi, ha dimostrato che gli outfit scuri possono diventare il simbolo della femminilità. Accanto a delle emoticon a forma di fuoco si è lasciata fotografare a mezzobusto con indosso un body con dei cut-out “a spirale” ma la cosa particolare è che a “unire” i tagli c’era del tessuto trasparente.

Body Mugler

Chi ha firmato il body di Annalisa

I fashion addicted più incalliti di sicuro avranno riconosciuto il capo al primo sguardo: si tratta di un body Mugler, Maison che ha reso i tagli a spirale il suo “marchio di fabbrica”. Quanto costa? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 520 euro. Annalisa ha così lasciato in vista fianchi, décolleté e braccia, portando le braccia ai capelli, in modo da aggiungere un ulteriore tocco sensuale allo scatto. Capelli sciolti e lisci, rossetto rosso ciliegia sulla bocca e fare provocante: la cantante ha conquistato tutti, dando prova del fatto che si può essere femminili con estrema eleganza.