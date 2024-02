Annalisa da Fiorello nasconde sotto il blazer il completo trendy di stagione (con reggiseno e bermuda) Annalisa è stata ospite al programma di VivaRai2 di Fiorello: per cantare e ballare sulle note di “Sinceramente”, la cantante ha indossato un completo total black che nascondeva un dettaglio particolare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Annalisa

Sinceramente è uno dei brani più riprodotti su Spotify e Annalisa è la regina delle classifiche di streaming. La cantante ligure sta vivendo un momento d'oro dal punto di vista lavorativo: è stata anche tra le protagoniste del weekend della Milano Fashion Week, dove ha ballato sulle note del suo brano e di Tuta Gold insieme a Mahmood al party di Dolce&Gabbana. La settimana, invece, è iniziata con la sua esibizione a VivaRai2!, il programma mattutino di Fiorello. Per l'occasione, Annalisa ha ripreso il fil rouge dei look sanremesi, che oscillano tra il formale e l'audace. In occasione della puntata delle Iene di qualche settimana fa, Annalisa ha optato su un outfit simile in black and white, riproponendo le immancabili reggicalze che hanno contraddistinto i suoi look sanremesi.

Il look total black di Annalisa a VivaRai2

Per l'esibizione di Sinceramente mattutina al programma di Fiorello su Rai 2, Annalisa ha optato per un look all'apparenza tradizionale. L'outfit firmato Dolce&Gabbana, curato dalla stylist Susanna Ausoni, è composto da un lungo blazer doppiopetto nero. Sulla parte destra della giacca, risaltava una grande rosa, anche questa nera, creata grazie all'increspatura del tessuto. Niente reggicalze stavolta, ma solo un paio di collant neri velati indossati sotto un paio di pantaloncini corti sartoriali, abbinati a un paio di stivali neri al ginocchio con tacco vertiginoso. Per la performance davanti al Foro Italico, dove si trova il glass più famoso d'Italia, ha scelto anche un paio di occhiali total black in pieno stile anni Novanta.

Il look di Annalisa a Viva Rai 2

Sotto questo completo rivisitato in total black, Annalisa ha postato sul suo profilo Instragram un altro dettaglio del look: una bralette nera in raso che ha indossato sotto la mise formale con cui si è esibita.

Il selfie di Annalisa postato sui social