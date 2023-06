Anna Lou Castoldi compie 22 anni: com’era da bambina la figlia di Asia Argento e Morgan Per fare gli auguri a sua figlia Anna-Lou (nata dalla relazione con Morgan), Asia Argento ha condiviso alcune foto della neo 22enne quando era bambina.

A cura di Giusy Dente

Anna–Lou Castoldi da bambina e oggi

In occasione del 22esimo compleanno di sua figlia, Asia Argento non ha resistito alla tentazione di sorprendere la festeggiata con degli auguri social: una dolce dedica e una carrellata di foto del passato. "Buon 22esimo compleanno Anna-Lou, sei la mia gioia, il mio orgoglio, la mia forza, la mia ragione di vita. Sono fiera di quello che sei e di tutto ciò che stai diventando. La tua anima è profonda, la tua mente aperta. È un privilegio poter essere tua madre. Ti amo più di ogni cosa" ha scritto l'attrice. La neo 22enne ha risposto commossa, ringraziando sua madre e soffermandosi sugli scatti condivisi su Instagram, che la ritraggono bambina. "Che foto iconiche che hai ritrovato! Assurde" ha scritto.

Anna–Lou Castoldi da piccola

Anna-Lou Castaldi compie 22 anni

Asia Argento dal 2000 al 2007 ha avuto una relazione con Morgan (pseudonimo di Marco Castoldi). Il 20 giugno 2001 è nata Anna Lou Castoldi. La neo 22enne ha sicuramente una spiccata vena artistica, come la mamma e il nonno attori e il padre musicista, ma ha intenzione di trovare da sola la sua strada. In una recente intervista rilasciata a Fanpage.it ha spiegato di aver intenzione di lasciare l'Italia.

Anna–Lou Castoldi oggi

Per il momento si mantiene lavorando come rider e cameriera. Pur amando molto il cinema, non è interessata a una carriera da attrice. La musica è invece una costante della sua vita e porta avanti l'attività di dj. Si fa chiamare Normal: proprio lei, che ha ammesso di essersi sentita spesso un'aliena. Dal punto di vita sentimentale, è fidanzata con una ragazza di nome Dora.

Anna–Lou Castoldi

Anna-Lou Castoldi è una ragazza che tiene molto alla privacy, difatti anche sui social non è molto presente. Per un periodo li ha lasciati, per potersi dedicare in pieno al mondo reale, mettendo da parte quello virtuale, che si trascina dietro anche parecchie ansie e paranoie. Nel suo caso, i social più che un modo per mostrare la quotidianità sono uno strumento per condividere arte e comunicare pensieri.

Anna–Lou Castoldi da piccola

Non aveva mai mostrato foto di sé da piccola. Le foto condivise da Asia Argento ce la restituiscono bambina: capelli lunghi castani tenuti di lato da una mollettina e profondi occhi color ghiaccio, poi chioma sollevata sullo sfondo di un paesaggio marino, in un'altra foto ancora si diverte saltando su un tappeto elastico. Sono foto che risalgono a più di 10 anni fa, quando tutto era molto diverso. La neo 22enne ha una vita davanti a sé, un futuro tutto da costruire: è aperta a ogni possibilità, ogni scoperta. A Fanpage.it ha detto: "Molte cose possono essere la mia strada in questo momento".