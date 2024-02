Angelina Mango da piccola: le foto e i video della cantante Angelina Mango è una delle star della musica italiana contemporanea. In gara al Festival di Sanremo 2024, ecco com’era la cantante da piccola nei video e nelle foto postate sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Angelina Mango è una delle promesse dalla musica italiana contemporanea. La 22enne originaria della Basilicata è figlia d'arte: il padre è il compianto Pino Mango, scomparso nel 2014, mentre la madre è Laura Valente, voce dei Matia Bazar. La cantante si è classificata al secondo posto nell'edizione 2023 di Amici. Il talent show di Maria De Filippi ha lanciato la sua carriera che è proseguita la scorsa estate con il successo di Ci Pensiamo Domani, singolo che ha dominato le classifiche estive. Già da piccola, però, come mostrano le foto e i video postate sui social, Angelina Mango sembrava già pronta per esibirsi su grandi palchi come quello di Sanremo 2024.

Le foto di Angelina Mango da bambina

Angelina Mango è giovanissima visto che è nata a Maratea nell'aprile 2001. La star di Amici, però, è nata con la musica nel sangue, come dimostrano le foto di quando era bambina. In un post su Instagram condiviso con i suoi fan, una piccola Angelina Mango suona al pianoforte mentre indossa calze e t-shirt bianca. I riccioli di quando era bambina hanno lasciato il posto ai lunghi capelli con cui l'abbiamo imparata a conoscere. Una foto, questa che la ritrae al piano, postata con una dolce dedica alla sua terra, la Basilicata: "La terra è terra, pure senza radici".

In occasione del disco di platino raggiunto con il singolo Ci vediamo domani, Angelina Mango ha condiviso un'altra foto che la ritrae con indosso un cappello nero, un pigiama rosa e un paio di occhiali da soli tondi. La posa da star c'era già dai tempi delle scuole elementari, evidentemente.

Com'era Angelina Mango da ragazzina: i video mentre canta

La stoffa da performer c'era già, come si può vedere anche in un video di quando era bambina, postato tre anni fa sui social. La piccola Angelina Mango balla in cucina ripresa da mamma o da papà e la descrizione del post Instagram è eloquente: "Ho iniziato ad essere di nuovo la bimba contenta che balla in cucina". Sicuramente l'energia di ieri è la stessa di oggi.