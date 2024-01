Andrea Delogu pubblica due foto apparentemente identiche e svela un segreto La conduttrice ammette di cedere anche lei ai filtri per migliorare la sua immagine, ma vuole ribadire il concetto che la perfezione non esista e che, spesso, quello che vediamo sui social è tutta finzione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Andrea Delogu si fa portavoce di accettazione e body positivity. La conduttrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram due foto apparentemente identiche, ma controllando bene, nella seconda sembra avere la pelle molto più levigata. A "denunciare" l'utilizzo del filtro è lei stessa, che ammette di aver ceduto alla tentazione di utilizzarlo e fa un "mea culpa", dedicando un post ai suoi follower.

Dopo aver smentito alcune voci sulla gravidanza, nate da un apparente gonfiore addominale, dicendo "è solo aria" Delogu torna a parlare dell'accettazione di sé. La presentatrice ha già affrontato l'argomento in passato, dichiarando che le piace postare foto in cui si trova bella e ricordando che la perfezione non esiste. Nelle immagini apparse poche ore fa sul social ha ricordato il periodo in cui la sua pelle era soggetta a problemi e ha confessato che vedendo scatti di belle donne con incarnati perfetti si è sentita in difetto, considerandosi incapace di trovare prodotti giusti, adatti alle sue problematiche.

Ora la conduttrice si piace e si accetta, e scrive: "Ho una pelle bella, che amo e curo tanto, ma voglio che sappiate che è una pelle vera, con i suoi piccoli inestetismi". Poi aggiunge, parlando dei suoi problemi passati: "Da ingenua ho cominciato a dubitare anche dei professionisti che mi seguivano". Ma si è resa conto che la perfezione proposta sui social era sempre frutto di un filtro "perché la pelle bella esiste ma non quella perfetta". Ora ribadisce di piacersi, nonostante alcuni piccoli inestetismi come un'ustione da sole di qualche anno fa, ma è fiduciosa sul fatto che col tempo guarirà anche quella.