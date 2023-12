Ambra Angiolini e Asia Argento insieme per lanciare Gigolò per caso: vestono coordinate coi tailleur Ieri a Roma si è tenuta la conferenza stampa di Gigolò per caso, la nuova comedy serie che arriverà su Prime Video il 21 dicembre. Le protagoniste Asia Argento e Ambra Angiolini ne hanno approfittato per vestirsi in coordinato con dei tailleur mannish.

A cura di Valeria Paglionico

Ambra Angiolini e Asia Argento hanno appena rivelato il frutto della collaborazione annunciata a inizio anno: Gigolò per caso, la nuova serie comedy in 6 episodi che arriverà su Prime Video il prossimo 21 dicembre. In occasione del photocall che si è tenuto ieri al Cinema Quattro Fontane di Roma, il cast si è riunito e ha posato al completo di fronte i riflettori. Le più attese non potevano che essere le due protagoniste, apparse super glamour con dei look coordinati. Se da un lato per Asia si è trattato di un gran ritorno agli eventi mondani, per Ambra è semplice routine, visto che proprio lo scorso giovedì aveva portato a termine l'esperienza nei panni di giudice a X-Factor con un sensuale corsetto dalla scollatura maxi.

Ambra Angiolini e Asia Argento seguono il trend mannish

La serie Gigolò per caso vanta un cast stellare, da Christian De Sica a Pietro Sermonti, fino ad arrivare a Frank Matano, Sandra Milo, Stefania Sandrelli, Isabella Ferrari e Virginia Raffaele. Le protagoniste indiscusse, però, sono Ambra Angiolini e Asia Argento che, dopo essersi definite "anime gemelle" a inizio anno per annunciare l'esclusiva collaborazione, ora hanno portato a termine la loro prima serie tv fianco a fianco. Quale migliore occasione del photocall per vestirsi in coordinato? Hanno entrambe puntato sulla moda mannish con dei tailleur giacca e pantaloni total grey, anche se a differenziarle c'erano dei piccoli dettagli rock e glam.

La conferenza stampa di Gigolò per caso

I tailleur grigi di Ambra Angiolini e Asia Argento

Per il photocall della nuova serie firmata Prime Video Ambra Angiolini, seguita dalla stylist Susanna Ausoni, ha puntato su uno dei suoi brand preferiti, Aniye By, sfoggiando un completo grigio a stampa principe di Galles.

Ambra Angiolini in Aniye By

Pantaloni palazzo a vita bassa, giacca oversize portata sbottonata e panciotto che ha lasciato l'ombelico in vista: il tailleur a tre pezzi sembra essere destinato a diventare il must-have del prossimo inverno. Anche Asia Argento ha scelto un coordinato mannish total grey ma in una versione più rock. I pantaloni sono sempre over, mentre il blazer è avvitato e rivela un micro top nero decorato con la mano di Fatima sul petto. Nessuna delle due ha rinunciato alle zeppe e ai capelli sciolti, aggiungendo così un ulteriore tocco fashion al total look. Chi tra loro si aggiudica il titolo di più trendy della serata?

Asia Argento in tailleur