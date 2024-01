Ambra Angiolini da giovane con Francesco Renga: con la dolce foto di famiglia fa gli auguri a Jolanda Oggi è il 20esimo compleanno di Jolanda Renga e la mamma Ambra Angiolini le ha fatto gli auguri sui social. Per l’occasione ha rispolverato un vecchio ritratto di famiglia, in cui appare giovanissima insieme all’ex compagno Francesco Renga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Oggi è una giornata speciale per Ambra Angiolini: la sua prima figlia Jolanda Renga compie 20 anni e, come da tradizione tra le star, ha ricevuto dei dolcissimi auguri social. Reduce dal successo della recente edizione di X-Factor, l’attrice si è presa una temporanea pausa dai riflettori e, fatta eccezione per la prima di Gigolò per caso, la serie di Amazon Prime Video che ha realizzato insieme ad Asia Argento, si è data al totale relax casalingo, trascorrendo le feste in famiglia in versione cozy. Era dal 24 dicembre che non postava nulla su Instagram ma per il compleanno della figlia è tornata super attiva: ha riaperto la scatola dei ricordi e le ha dedicato delle parole tenerissime.

Il ritratto di famiglia di Ambra Angiolini

I 20 anni sono un traguardo importante per tutti e Ambra Angiolini lo sa bene, visto che lei stessa ci è “passata”. Non sorprende, dunque, che per il compleanno della figlia Jolanda abbia pensato a qualcosa di speciale: ha rispolverato alcuni scatti della sua infanzia, non esitando a mostrarli a tutti i followers su Instagram.

Jolanda Renga da piccola

Al di là delle foto della figlia da bambina (tra cui anche quella con il fratello Leonardo), ad attirare le attenzioni è stato un adorabile ritratto di famiglia. All’epoca Jolanda era solo una neonata, mentre Ambra e Francesco Renga erano innamoratissimi mentre si godevano la loro nuova vita dai genitori. Il cantante sfoggiava i ricci vaporosi che ancora oggi lo contraddistinguono e vestiva over come imponeva il trend dell’epoca, l’attrice aveva poco più di 20 anni e appariva raggiante a pochi mesi dal parto.

Jolanda Renga oggi

La dedica di Ambra Angiolini a Jolanda Renga

Sebbene la storia d’amore tra Ambra Angiolini e Francesco Renga si sia conclusa diversi anni fa, i due hanno mantenuto un rapporto profondo e affiatato e lo hanno fatto per il bene dei figli. Non sorprende, dunque, che l’attrice abbia fatto riferimento all’ex compagno anche nel post di auguri per Jolanda. Le sue parole sono state: “Nessuno avrebbe mai investito su questi due… Jolanda si! Vent’anni fa ti abbiamo messo al mondo e tu ci stai insegnando a starci … Buon Compleanno Danda. Qui un carrellata del tuo imperdibile modo di farci sorridere la vita”. Insomma, Ambra e Francesco sono la prova del fatto che una famiglia può rimanere unita anche quando due genitori si separano: in quanti li ricordavano da giovanissimi?