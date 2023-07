Alessia Marcuzzi in estate come una pin-up: la guêpière di pizzo diventa un body Alessia Marcuzzi in estate dà spazio alla sensualità e lo ha dimostrato con il nuovo look mostrato sui social. Si è trasformata in una moderna pin-up trasformando una guêpière di pizzo in body.

A cura di Valeria Paglionico

È tempo di vacanze per le star italiane, che ormai da diverse settimane sui social si sfidano a colpi di location da sogno, tintarella e viaggi oltreoceano. Alessia Marcuzzi non fa eccezione e, dopo aver partecipato alla presentazione dei nuovi palinsesti Rai con l'abito nude, ha dato ufficialmente il via alla sua estate. A giudicare dai look sfoggiati, ha intenzione di lasciare via libera alla sensualità, puntando tutto su dei completi iper femminili che mettono in risalto la silhouette impeccabile che da sempre la contraddistingue. L'avevamo lasciata in nero con la schiena nuda qualche settimana fa, oggi la ritroviamo in intimo vintage: ecco cosa ha indossato.

Alessia Marcuzzi posa in intimo

Alessia Marcuzzi ama documentare regolarmente i suoi impegni sui social, di recente ha cominciato a usare anche TikTok ed è proprio lì che ha mostrato il nuovo look "vacanziero". Sarà perché voleva combattere il caldo torrido degli ultimi giorni con stile o perché semplicemente intendeva rivelare la sua innata sensualità, ma la cosa certa è che ha sfoggiato una guêpière total black dall'animo vintage, indossandola con un normale body. Ha realizzato un adorabile video selfie e, tra look retrò e iper femminile, capelli effetto bagnato tirati all'indietro e rossetto rosso fuoco, è riuscita a trasformarsi in una moderna pin-up.

Alessia Marcuzzi in Dolce&Gabbana

La guêpière di Alessia Marcuzzi

La guêpière indossata da Alessia Marcuzzi è firmata Dolce&Gabbana, Maison a cui spesso si è affidata per i suoi look da palcoscenico. Si tratta di un modello di seta con degli inserti di pizzo lungo i lati della silhouette: ha il reggiseno col ferretto, la chiusura con gancetto e le spalline sottili e regolabili e riesce a esaltare con estrema sensualità il corpo. Qual è il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 795 euro. In quante per l'estate ruberanno l'idea alla conduttrice e cominceranno a usare una guêpière vintage al posto del tradizionale body?