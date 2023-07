Alessia Marcuzzi regina di sensualità: l’abito nero rivela la schiena nuda Alessia Marcuzzi è una fan del total black anche in piena estate: su Instagram svela un look dalla storia molto particolare.

A cura di Beatrice Manca

Indossare il nero anche d'estate? Assolutamente sì: la conduttrice tv ha pubblicato su Instagram le foto di un look total black che coniuga eleganza e sensualità. Solo pochi giorni fa, negli studi Rai di Napoli, l'avevamo vista in versione sofisticata con un look dai toni nude. Adesso invece vuole mostrare un lato più sensuale della sua personalità con un abito nero che lascia la schiena nuda e svela un (finto) perizoma logato.

Alessia Marcuzzi con l'abito nero

La conduttrice tv ha condiviso su Instagram la prova di un abito in casa: di spalle, senza trucco, mostra il vestito a maniche lunghe con arricciatura sulla gonna abbinato a scarpe col tacco bianche. Il dettaglio più sorprendente? Il vestito lungo e aderente, accollato sul davanti, rivela la schiena totalmente nuda. In basso, all'altezza dei fianchi, la scollatura rivela due listini neri intrecciati con un maxi logo dorato al centro, un dettaglio che ricorda vagamente un tanga a vista e che movimenta la silhouette rigorosa del vestito.

Alessia Marcuzzi in Versace

Chi ha disegnato l'abito ‘con perizoma incorporato'

Il look di Alessia Marcuzzi è firmato Versace, come si intuisce dal dettaglio della Medusa sul logo. Ma il vestito ha una storia particolare: nasce infatti dalla collaborazione tra due icone, la stilista Donatella Versace e la popstar Dua Lipa. Insieme hanno realizzato una collezione estiva dal titolo "La Vacanza" ispirata agli anni Ottanta e alle atmosfere della Dolce Vita italiana. L'abito con schiena scollata è in vendita sul sito al prezzo di 2.400 euro. Il nero d'estate insomma non è mai stato così glamour: parola di star!