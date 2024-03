Alessandra Amoroso lancia la tendenza della primavera: il body sgambatissimo che esce dai jeans Per la Primavera/Estate 2024 il body si fa sgambatissimo e si abbina ai jeans a vita bassa: la tendenza è lasciare i fianchi scoperti, come Alessandra Amoroso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Alessandra Amoroso in Roberto Cavalli

Con la primavera in arrivo, cresce la voglia di outfit nuovi, per mettere finalmente da parte maglioni, felpe, piumini. Con la bella stagione si fanno avanti look più freschi e trendy, ci si scopre e fanno capolino nuove tendenze. Il body sgambato, bene in vista dai pantaloni a vita bassa, è il trend che dominerà i prossimi mesi. Alessandra Amoroso ha rilanciato la tendenza, amatissima dalle celebrity. Il suo look casual è reso più sexy proprio da questo capo, che lascia le anche nude: un po' come i costumi che affollavano le spiagge negli anni Ottanta.

Chi veste Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso si sta godendo il successo post sanremese. Il Festival ha segnato il suo ritorno in grande stile sulle scene, dopo un periodo di assenza che ha trascorso lontano dall'Italia, in cui ha cercato di ritrovare il proprio equilibrio. Ora è una donna ancora più forte e sicura di sé, per nulla disposta a farsi scalfire dalle cariche di odio gratuito. La sua rinascita coincide anche con una nuova immagine. All'Ariston l'abbiamo vista, serata dopo serata, con outfit total black sexy e grintosi tutti firmati da Roberto Cavalli. La nota Maison italiana sta continuando a vestirla, incarnando perfettamente il suo carattere e il suo nuovo approccio, alla vita e alla musica, che è quello di una donna più matura e consapevole.

Quanto costa il body

Proprio di Roberto Cavalli è anche il body sfoggiato dalla cantante, un modello diverso dai soliti, perché dotato di una maxi sgambatura. Il body sul sito ufficiale costa 550 euro: è un body in maglia con ampia scollatura a V sia frontale che sulla schiena, in un caldo color mattone. Lo ha abbinato a una giacca di pelle, jeans chiari a vita bassa e stivaletti animalier. Il body sgambato con i pantaloni a vista bassa, che lascia due lembi di pelle nudi, è il trend che dominerà i prossimi mesi.

Body Roberto Cavalli

La tendenza arriva dritta da Bianca Censori. La compagna di Kanye West ha sfoggiato uno dei suoi look più audaci alla Milano Fashion Week, creando non poche polemiche: ha partecipato alla sfilata di Marni appunto con un body di pelle nero con super sgambatura, indossato senza biancheria. In realtà, il body sgambato rimanda ben più indietro nel tempo: è stato un must degli anni Ottanta, quando spopolava anche sulle spiagge. Basti pensare all'iconico costume rosso di Baywatch sfoggiato da Pamela Anderson. Insomma, il body non va più nascosto sotto blazer e giacche, ma va esibito con audacia.