Vivere in un sorriso: la casa che ha la forma di una faccia Può una casa umanizzare un’intera strada cittadina? Succede a Kyoto con la Face House dell’architetto Kazumasa Yamashita progettata per assomigliare ad un volto umano.

A cura di Clara Salzano

Face House by Kazumasa Yamashita Kyoto, Japan, 1973–1974 – Credit

@gilbertkann

Può una casa umanizzare un'intera strada cittadina? Sì, è successo nel centro di Kyoto dove l'architetto Kazumasa Yamashita ha costruito la tra il 1973 e il 1974 una casa che ha le sembianze di un volto umano. Si chiama appunto "Face House" perché sono evidenti gli attributi zoomorfi della facciata: le finestre sono gli occhi, il naso della faccia è un lucernario mentre l'ingresso della casa è una bocca piena di denti.

La Face House secondo @benrich

Il Giappone è famoso per essere uno dei paesi più originali del mondo, dove nascono molte tendenze. Non stupisce dunque che tra le forme lineari tipiche dell'architettura moderna del Sol Levante possa emergere un edificio dal design eccentrico come Face House. L'edificio che ha la facciata con la forma di una faccia è una vera attrazione a Kyoto. Al piano terra si trova l'ingresso del simpatico edificio e due studi di creativi. Il primo piano è destinato alla zona notte con camere da letto, bagni e una stanza tatami. Il soggiorno e la cucina si trovano all'ultimo piano.

Una vista laterale della Face House di Kyoto

L'architettura di Yamashita nonostante il particolare design, risulta in realtà un progetto semplice ed economico: "Ho cercato di trovare una soluzione impiegando una struttura a scatola semplice ed economica [cemento armato], aggiungendo piccoli ma efficaci e funzionali accessori alla facciata", riassume l'architetto giapponese. Oggi l'edificio è considerata un'icona dell'architettura giapponese tanto da essere oggetto di diversi spot, film e servizi fotografici come la serie di immagini realizzate dal fotografo Demas Rusli che ha fotografato la Face House di notte con effetti luminosi incredibili.