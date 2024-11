video suggerito

Vetrata Tiffany venduta per oltre 12 milioni: perché la finestra in stile art nouveau vale tanto Si è appena conclusa una nuova asta da record: una vetrata decorata in stile Tiffany è stata venduta a oltre 12 milioni di dollari. Per quale motivo vale tanto? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo Comedian, la banana attaccata alla parete col nastro adesivo di Maurizio Cattelan, nelle ultime ore si è conclusa un'altra asta da record. Questa volta non si tratta di un'opera d'arte contemporanea ma di una meravigliosa vetrata Tiffany risalente agli inizi del ‘900. Valutata inizialmente tra i 5 e i 7 milioni di dollari, alla fine è stata venduta per 12,48 milioni di dollari presso la filiale newyorkese della casa d'aste Sotheby's. Per quale motivo il vetro decorato in stile art nouveau vale tanto? Ecco chi lo ha realizzato e la sua storia.

La storia della vetrata decorata venduta all'asta

Si chiama Danner Memorial Window ed è la vetrata in stile Tiffany che è stata venduta per 12,48 milioni di dollari all'asta di Sotheby's conclusasi lo scorso lunedì. Originariamente progettata per una chiesa dell'Ohio, nacque per essere un monumento commemorativo dedicato a John e Terressa Danner, membri fondatori della First Baptist Church di Canton. A un secolo di distanza, nel 2000, venne acquistata per 2 milioni di dollari dal collezionista d'arte Alan Gerry. Ora il compratore che se le è aggiudicata è voluto rimanere anonimo, l'unica cosa che si sa su di lui è che ha seguito l'asta telefonicamente.

The Danner Memorial Window

Chi è l'artista che ha creato lo Tiffany

Nata dalla collaborazione tra il celebre artista Louis Comfort Tiffany, figlio del fondatore di Tiffany & Co. Charles Lewis Tiffany, e Agnes Northrop, una delle principali designer dell'azienda, la finestra venduta all'asta è un vero e proprio capolavoro di art nouveau. Alta 5 metri e raffigurante un paesaggio naturale e vivido con alberi rigogliosi, frutta variopinta e un tramonto sullo sfondo, venne ideata agli inizi del ‘900 dall'artista pioniera del settore (non a caso è stata lei a ispirare lo stile Tiffany) e ancora oggi viene considerata una delle creazioni più belle dei Tiffany Studios (un'opera simile chiamata Garden Landscape, sempre firmata Agnes Northrop, è esposta al Metropolitan Museum of Art di New York). Jodi Pollack, presidente di Sotheby's, ha affermato: "Questa vendita da record celebra non solo un capolavoro ma anche un momento fondamentale per il mercato Tiffany".

The Danner Memorial Window