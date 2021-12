Vendesi il Castello de Il Padrino III: 6 milioni di euro per vivere in un pezzo di storia del cinema È in vendita il Castello dove è stato girato Il Padrino parte terza. L’iconica location è una villa ottocentesca circondata da un parco di 8.500 mq che si vende a 6 milioni di euro.

Il Castello Pennisi ad Acireale location del film Il Padrino III

"Niente di personale. È solo business. Lei dovrebbe saperlo, Padrino", sussurrava Licio Lucchesi a Michael Corleone nel film Il Padrino III, terza e ultima parte della trilogia sulla famiglia Corleone diretta da Francis Ford Coppola e interpretata da Al Pacino. Ed è propio un "goloso business" quello che stiamo per proporvi: è in vendita il Castello Scammacca ad Acireale dove è stato girato il Padrino III. L'annuncio è stato proposto da Italy Sotheby's International Realty per una cifra di 6 milioni di euro.

La facciata principale del Castello Scammacca – Credit Immobiliare.it

Dov'è stato girato Il Padrino III

Il Castello Scammacca, meglio conosciuto come Castello Pennisi di Floristella, sorge ad Acireale, non lontano dalla stazione. Affacciato sulla Piazza Pennisi, si tratta di un esempio di eclettismo ottocentesco siciliano ed è considerato un capolavoro di architettura neogotica. Costruito nel 1882 dall’architetto palermitano Giuseppe Matricolo, il castello fu voluto dal Barone Agostino Pennisi di Floristella per accogliere le sue colleioni preziose di monete e opere d'arte.

Il Castello di Scammacca

Il Castello Pennisi di Floristella

È il fondatore del Castello, il Barone Pennisi, ad accogliere i visitatori alla fine del viale d'ingresso con un proprio busto scultoreo in marmo su una colonna circondata da palme. La proprietà è composta da tre edifici uniti tra loro e disposti su due livelli. Il complesso comprende inoltre due torri a pianta rettangolare e altri due corpi ad un solo piano in stile medievale. L'edificio, che è rivolto verso Piazza Pennisi ad Acireale, è riconosciuto anche per le sue meraluture neogotiche.

L’ingresso del Castello Scammacca da Piazza Pennisi

Prezioso soffitto a cassettoni, paesaggi geometrici e sfondi bizantini in oro e blu caratterizzano gli interni del Castello Pennisi di Floristella che comprende diverse camere da letto, ampi saloni e due terrazze da 130 metri quadrati circa. Completano la proprietà appartamenti indipendenti e un parco di 8500 metri quadrati circa con alberi e cespugli nelle essenze tipiche della macchia mediterranea. Il castello è stato location non solo del film Il Padrino III con Al Pacino ma anche di altri lungometraggi come “Un bellissimo novembre” di Mauro Bolognini, interpretato dalla stupenda Gina Lollobrigida e "Malizia" di Salvatore Samperi, interpretato da Laura Antonelli.