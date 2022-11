Si vende l’auto di Batman nei film di Tim Burton: quanto costa l’originale Batmobile L’originale automobile di Batman del film di Tim Burton è in vendita per chi desidera avere un pezzo di storia del cinema.

A cura di Clara Salzano

La Batmobile nel film di Tim Burton del 1989

I film Batman del 1989 e Batman Returns del 1992 di Tim Burton hanno influenzato sicuramente l'immaginario comune del Cavaliere oscuro e la Batmobile guidata dal supereroe della Warner Bros rappresenta uno dei veicoli più iconici nella storia del cinema. Ora, dopo essere stata usata nel parco divertimenti Six Flags del New Jersey e poi acquisita da appassionato collezionista di auto cinematografiche, l'originale automobile di Batman è in vendita.

La Batmobile del film di Tim Burton del 1989 riprende i disegni dell'illustratore Julian Caldow ed è stata costruita dal team SFX di John Evans ai Pinewood Studios, in Inghilterra, come auto di scena. L'iconico veicolo è caratterizzato da un corpo in fibra di vetro nero lucido con una turbina del motore a reazione montata al centro del muso e pinne che racchiudono l'abitacolo dando l'impressione di un pipistrello su strada.

Sull'originale Batmobile sono montate ruote da 15 pollici avvolte in pneumatici Mickey Thompson. Il veicolo è dotato inoltre di un motore elettrico con una velocità massima di circa 25-30 mph ed è fornita di un lanciafiamme funzionante e lanciaganci montati lateralmente. "Ben lontano dalla creazione originale di George Barris del 1966. Il muso di questa macchina ha i parafanghi di un prototipo da corsa Daytona", si legge sull'annuncio di vendita.

Questa Batmobile del 1989 si ispira alla versione Art Deco di Gotham City nei film di Tim Burton. L'originale veicolo è attualmente in vendita a 1,5 milioni di dollari e ha tutte le caratteristiche del modello di scena usato nei film cult. Chissà se alla guida di quest'originale automobile il nuovo proprietario si sentirà come Batman, interpretato da Michael Keaton, in fuga dalla polizia o da Pinguino con accanto l'affascinante Kim Basinger per le strade di Gotham City.