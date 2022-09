Quanto costa lo specchio di bellezza di Michelle Hunziker Michelle Hunziker si è trasferita in una nuova casa a Milano dove sono vari i dettagli di design di forte ispirazione.

A cura di Clara Salzano

Lo specchio di design a casa di Michelle Hunziker

Una nuova casa, nuovi programmi, nuovi impegni ma vecchie abitudini come la passione per il design di Michelle Hunziker che ama circondarci di arredi e oggetti di qualità nelle sue case. Dopo la fine della relazione con Tomaso Trussardi, la nota showgirl si è trasferita in una nuova casa dove ha arredato una meravigliosa cabina armadio, sogno di tanti probabilmente nella propria abitazione. Dalle immagini condivise da Michelle Hunziker si nota la cura nei dettagli di design per la sua casa, come lo specchio. Vediamo di cosa si tratta e quanto costa il prezioso complemento di design.

Michelle Hunziker davanti allo specchio

Non uno specchio qualsiasi per la nuova casa di Michelle Hunziker ma un oggetto di design che da solo può arredare un'intera stanza. Si tratta dello specchio modello Pleasure di Calligaris, oggi non più in produzione, che con un'altezza di 175 centimetri risulta davvero imponente sulla parete.

Lo specchio Calligaris a casa di Michelle Hunziker

Lo specchio Calligaris è caratterizzato da una una forma rettangolare di grandi dimensioni, che può essere posta sia in senso orizzontale che in verticale sulla parete come ha fatto Michelle Hunziker . Da fissare a parete.

Lo specchio di Michelle Hunziker

Lo specchio di Michelle Hunziker è impreziosito da una cornice curvata e rialzata che Calligaris realizza grazie ad un’avanzata tecnologia di lavorazione del vetro. La riflessione dell'immagine attraverso l'oggetto è nitida e ottimale in tutte le condizioni di luce.

Michelle Hunziker si specchia

Il valore estetico del prodotto è indiscusso e rappresenta una vera e propria innovazione del design che identifica Pleasure come molto più di una superficie riflettente. Il costo dello specchio Calligaris si aggira intorno ai 1.000 euro circa.