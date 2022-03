Piazza Gae Aulenti a Milano diventa una galleria d’arte digitale a cielo aperto In occasione di Milano Art Week, dal 1 al 3 aprile 2022, Piazza Gae Aulenti ospita l’esposizione NFT. Digital Art Exhibition con più di 50 artisti digitali tra i migliori al mondo.

A cura di Clara Salzano

NFT. Digital Art Exhibition Coldie – Art Innovation Gallery

Dal 1° al 3 aprile 2022, in occasione di Milano Art Week 2022, a Piazza Gae Aulenti a Milano va in scena l'arte digitale. L'iconica piazza meneghina diventa una galleria d'arte digitale a cielo aperto con l’esposizione NFT. Digital Art Exhibition, a cura di Art Innovation Gallery. Sono oltre cinquanta gli artisti in esposizione provenienti da più di quindici paesi del mondo tra cui Trevor Jones, Giovanni Motta, Skygolpe, Zhuk e Fabio Giampietro che sono tra i più importanti del panorama internazionale.

NFT. Digital Art Exhibition – Annibale Siconolfi

NFT. Digital Art Exhibition trasformerà Piazza Gae Aulenti in una galleria d'arte digitale a cielo aperto attraverso LED wall e grandi vele LED, alte sette metri, che gli artisti sono chiamati a reinventare. L'esposizione è concepita per dialogare con l’architettura di Porta Nuova, tra l zone più contemporanee di Milano. L'obiettivo della mostra, in occasione della Milano Art Week 2022, è quella di coinvolgere il pubblico nel mondo dell’arte digitale proiettandolo nel cyberspazio, attraverso la realtà fisica circostante: “Art Innovation è una startup innovativa nata con l’obiettivo di sfidare le strategie ordinarie – racconta Francesca Boffetti, fondatrice di Art Innovation Gallery – Amiamo tutto ciò che è fuori dalle regole, oltre i confini ma, soprattutto, amiamo la libertà degli artisti. È per questo motivo che siamo i primi sostenitori degli artisti digitali; la nostra missione è realizzare mostre attraenti e accessibili stravolgendo i meccanismi delle gallerie d’arte tradizionali. Art Innovation non ha una sede fisica: potrebbe essere descritta come una “Non-Fungible Gallery”.

NFT. Digital Art Exhibition – Raphael Lacoste

La crypto art internazionale a Milano

NFT. Digital Art Exhibition non è la prima mostra di crypto arte internazionale accolta dalla città di Milano. Il mondo dell'arte digitale e degli NFT è ormai una realtà effettiva in tutto il mondo e già il Museo della Permanente di Milano ne aveva dato dimostrazione con DART | Dynamic Art Museum, ideato da Piergiulio Lanza e realizzato insieme all’Arch. Riccardo Manfrin, esposto dal 23 novembre 2021 al 6 febbraio 2022, che ha portato nel capoluogo meneghino la prima esposizione museale dedicata alla Crypto Art in Italia: "Quali erano le possibilità dell’Arte 100 anni fa e, data la crescita esponenziale delle opportunità offerte dal mondo digitale, quali saranno le possibilità che avrà fra 100 anni?", spiega Piergiulio Lanza “2121 indaga l’oggi con lo sguardo al domani, attraverso opere di artisti che, in un breve ed esponenzialmente accelerato arco di tempo, propongono e creano nuovi spunti di riflessione su come un’opera debba essere concepita, realizzata, fruita e trasmessa per essere dichiarata tale".

