Perché il bagno è uno degli ambienti più importanti nell'arredamento di un ristorante Nell'arredamento di un ristorante la cura con cui si arreda ogni spazio è fondamentale. Uno degli ambienti più trascurati è sicuramente il bagno: un interior designer spiega perché è importante non tralasciarlo.

A cura di Arianna Colzi

Un ristorante dall'arredamento sbagliato può cambiare la percezione dell'intera esperienza. Dale Atkinson, fondatore di uno dei più famosi studi di interior design di Londra, sta per progettare tre nuovi ristoranti dello chef stellato Jason Artheton. Durante questo processo Atkinson ha raccontato quali sono gli errori più comuni nella progettazione di un ristorante e perché alcuni spazi sono più sottovalutati di altri.

Gli errori da non fare quando si progetta un ristorante

Uno degli errori da non fare quando si progetta un ristorante è sbagliare l'illuminazione. A volte ci sono troppi faretti e la stanza diventa fredda, quasi monotona. Un altro errore è bilanciare male la luce che viene dall'esterno del locale con quella installata dentro il ristorante. Anche la sala può essere progettata male quando i tavoli si ammassano l'uno vicino all'altro e di fatto non c'è un minimo di privacy: tutti sentono tutte le conversazione. Se questi sono gli errori da non fare, ci sono anche dei suggerimenti per realizzare un locale ben arredato e funzionale per i clienti e lo staff in cucina.

"Un locale ben illuminato può portare lontano un ristorante. Ovviamente l'illuminazione da sola non può fare tutto, ma è uno degli aspetti più importanti di qualsiasi locale. Considerate questo: siete in una stanza bianca e avete una serie di luci fluorescenti sul soffitto. Questa stanza sarebbe illuminata in modo piatto e molto luminoso. Tuttavia, se prendete la stessa stanza e mettete semplicemente una candela al centro, tutto d'un tratto la stanza si oscura e diventa molto romantica", spiega Atkinson. Oltre alle luci anche l'acustica svolge un ruolo importante: i locali troppo chiassosi sono poco confortevoli per il cliente.

La toilette è importante quanto la sala

Alcuni spazi in un ristorante vengono spesso trascurati: l'interior designer Dale Atkinson spiega che un buon ristorante è quello in cui non tutte le zone possono essere notate a prima vista. È meglio costruire un percorso ad hoc per il cliente affinché possa muoversi e scoprire gli spazi. Ci sono alcune zone, però, che anche nella progettazione vengono trascurate: la toilette. Il bagno è uno degli spazi più importanti del ristorante e si capisce che siamo in un locale ben costruito quando i servizi igienici sono curati e arredati come la sala principale.