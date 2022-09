Perché c’è una stella di metallo sulla lapide della regina Elisabetta II Sono apparse le prime immagini della lapide della regina Elisabetta II. Ecco i dettagli nascosti sulla lastra funebre.

A cura di Clara Salzano

Prime immagini della lapide della regina Elisabetta II

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La morte della Regina Elisabetta II ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo i dieci giorni di lutto nazionale per la morte della regina Elisabetta II, avvenuta l'8 settembre 2022, e i suoi funerali solenni che hanno commosso il mondo intero, arrivano le prime immagini della lapide della sovrana. La Cappella commemorativa di San Giorgio, dove Elisabetta II è seppellita, è stata aperta ai fedeli per l'ultimo saluto condividendo le prime immagini della lapide di Sua Maestà che giace accanto al marito, il principe Filippo, e ai genitori Giorgio VI ed Elisabetta, la Regina Madre. Scopriamo quali sono i dettagli nascosti sulla lastra funebre.

La commemorazione della regina Elisabetta II

Com'è fatta la lapide di Elisabetta II

Sono arrivate le prime immagini della lapide della regina Elisabetta II, sepolta nella Cappella di San Giorgio a Windsor. La sovrana è stata seppellita accanto ai genitori e al marito nella cappella reale. La sua lapide è una semplice lastra di marmo nero su cui sono riportati i nomi di Sua Maestà, Elisabetta II 1926-2022, Filippo 1921-2021, Giorgio VI 1895-1952 ed Elisabetta 1900-2002. La lapide della regina Elisabetta II, insieme al marito e ai genitori, è stata realizzata appositamente per la nuova sepoltura in marmo nero belga.

La Cappella di San Giorgio a Windsor dove è seppellita la regina Elisabetta II

I dettagli nascosti sulla lapide della regina Elisabetta II

Prima della morte della regina Elisabetta II, la lastra funebre nella Cappella di San Giorgio riportava solo le lettere d'oro per Giorgio VI e la regina madre, insieme alle date della loro nascita e morte; Filippo non era sepolto al loro fianco. Solo dopo la sepoltura della sovrana il 19 settembre 2022, i nomi della Regina e di Filippo sono stati avvicinati. La lastra in marmo è dunque stata realizzata appositamente per l'occasione.

Leggi anche Abbiamo visto i funerali con gli uomini e le donne della Regina Elisabetta a Londra

Il feretro della regina Elisabetta I durante la sepoltura

C'è anche un altro dettaglio particolare: tra le due coppie di nomi è stata posta una stella di metallo. Si tratta della Stella Giarrettiera, simbolo dell'Ordine della Giarrettiera, il più antico e nobile ordine cavalleresco del Regno Unito, di cui tutti e quattro i nomi della lapide erano membri. Accanto alla lapide di marmo nero giace la corona scelta personalmente da re Carlo per Elisabetta II. I fiori sulla lastra funebre riprendono invece i colori dello stendardo reale con il rosa, bordeaux intenso, bianco e oro dei pelargoni, delle rose, delle ortensie autunnali, delle dalie, sedum e scabbia.