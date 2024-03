Lusail Towers, come sono fatte le torri da 70 piani più alte di tutto il Qatar Le Lusail Towers, progettate dall’archistar Norman Foster, saranno i nuovi grattacieli più alti del Qatar: una mossa strategica per rivendicare la potenza globale dell’Emirato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Le Lusail Towers | Foto Fosters + Partners

L'espansione del Qatar non si ferma al mondo dello sport ma arriva fino all'architettura. Uno degli architetti più famosi al mondo Norman Foster, che ha progettato palazzi come il Gherkin di Londra, ora si prepara a una nuova sfida: costruire le Lusail Towers, che si impongono come l'edificio più alto del Qatar, con 300 metri di altezza. Si parla di quattro grattacieli, due di 70 piani e due di 50 piani: un progetto immenso che sarà inaugurato entro l'anno e che trasformerà il Qatar in un Paese ancora più futuristico.

Le Lusail Towers

Il progetto di queste quattro immense torri che fanno parte del piano regolatore della città di Lusail, situata a 16 km dalla capitale Doha. Parte di questo piano comprende anche il Lusail Stadium, una delle venue dei Mondiali di calcio del 2022. Ognuno dei quattro grattacieli dovrebbe funzionare come centro delle istituzioni finanziarie del Qatar.

Le Lusail Towers | Foto Foster + Partners

La peculiarità di questi quattro grandi edifici progettati da Foster è costituita dai materiali, innovativi perché in grado di far fronte e resistere alle temperature altissime del Paese mediorientale. Le Lusail Towers sembrano grattacieli in vetro, ma il vetro non sarebbe sostenibile come materiale con il caldo torrido. Per questo l'archistar ha curato un progetto che fosse in grado di garantire ombra (grazie a delle alette ombreggianti) e ventilazione, rivestendo il grattacielo di un particolare tipo di alluminio. Un piano innovativo che consente alle torri di essere illuminate naturalmente.

La piazza sottostante alle quattro torri | Foto Foster + Partners

Secondo Foster, le quattro torri si inseriscono perfettamente nella piazza sottostante, progettata dallo stesso studio di architettura, senza stravolgere lo skyline. Il piano regolatore prevede che sotto le Luisal Towers si apra un grande parco verde, che sia in grado di animare la zona come un nuovo quartiere. Nel frattempo aspettiamo la fine dell'anno per vedere completati i quattro grattacieli.