Lo yacht sostenibile che si trasforma in una villa galleggiante con terrazze, cinema e piscina Il designer Marco Casali ha presentato VisionE, lo yacht sostenibile che si apre per trasformarsi in una villa galleggiante con terrazze, cinema e piscina di acqua di mare.

A cura di Clara Salzano

Lo yacht disegnato da Marco Casali che si trasforma

Le temperature più miti inevitabilmente iniziano a far pensare e sognare già l'estate. Sui mari del mondo è già iniziata la sfida allo yacht più grande, originale, di lusso o innovativo. L'imbarcazione disegnata da Marco Casali è diversa da tutte le altre viste fin ora. Si chiama VisionE e consente di trasformarsi e diventare una villa galleggiante con terrazze, cinema e piscina di mare.

La configurazione aperta di VisionE che sembra una villa galleggiante

VisionE è un superyacht sostenibile rivestito di pannelli solari che consente di ampliare la sua superficie. L'imbarcazione, disegnata da Marco Casali con la collaborazione dello studio Names di Francesco Rogantin, si sviluppa per una lunghezza di 56,7 metri. È dotata di un sistema di apertura della copertura di pannelli fotovoltaici che svela al di sotto un'ampia zona solarium con idromassaggio.

VisionE vista di notte

Le cabine sono poste tutte lungo il ponte inferiore e godono ciascuna di una terrazza privata ribaltabile che consente di avere un rapporto diretto con l'acqua. Gli spazi interni sono studiati nei minimi dettagli e permettono di ricavare anche un salone open space vetrato di 150 metri quadrati.

Il ponte di VisionE può essere un campo da basket

Una delle caratteristiche più straordinarie di VisionE è il ponte di grandi dimensioni che può contenere un campo da basket. Anche questo spazio è trasformabile perché fornito di pareti reclinabili che aumentano la superficie e di un pavimento che si trasforma in una piscina di acqua di mare o in un attracco per il tender dello yacht.

La piscina di acqua di mare a bordo di VisionE

Il ponte dello yacht di sera risulta così ampio da poter ospitare uno schermo di visione per godere di un cinema sotto le stelle in mezzo al mare.