Lo yacht ricoperto da pannelli solari che è attento all’ambiente Solar Express è lo yacht sostenibile per eco-miliardari. Misura 130 metri ed è ricoperto da più di 1.500 metri quadrati di pannelli solari.

A cura di Clara Salzano

Lo yacht Solar Express di M51 Concepts

Probabilmente on c'è mai stato un nome così adatto ad uno yacht come Solar Express. L'imbarcazione ideata dallo studio di design M51 Concepts misura 130 metri ed è ricoperta da più di 1.500 pannelli solari. A disegnare l'incredibile yacht sostenibile per eco-miliardari è stato il designer Anthony Glasson che si è ispirato ai treni a vapore come quello del film Polar Express.

Il Solar Express si ispira al design di una locomotiva a vapore

Solar Express è lo yacht rivestito da poppa a prua con pannelli solari per navigare in modo più pulita. L'ispirazione ai treni a vapore è evidente nell'elegante silhouette dello yacht simile a una locomotiva. A bordo, tra il ponte di prua, il prendisole e la poppa, ci sono 1.556 metri quadrati di pannelli solari. È il primo yacht del suo genere che immagazzina l'energia del sole in grandi batterie per sfruttarla a bordo dello yacht e alimentare parte del sistema di propulsione ibrido caratterizzato da due Azipod gemelli e generatori elettrici.

Solar Express

Lo yacht progettato da Anthony Glasson di M51 Concepts presenta uno scafo in alluminio leggero che rende lo yacht ancora più sostenibile. Un'imbarcazione con un peso ridotto consente infatti di consumare meno così da avere maggiori prestazioni della batteria a bordo. Non sono stati forniti tuttavia dati precisi sul consumo di Solar Express né sulla sua velocità e autonomia. Lo scopo del progetto è quello di creare uno yacht che riduca il consumo di carburante durante la navigazione. A bordo non mancano inoltre i servizi di lusso come due grandi cabine armatoriale sul ponte superiore con ampie finestre che consente viste panoramiche mozzafiato oltre a piscina e vasca idromassaggio.