L’iconico furgone di Scooby Doo diventa disponibile per i viaggi on the road In occasione del 20° anniversario del film “Scooby-Doo”, l’iconico furgone di Mystery Machine è stato ricostruito per permette un soggiorno speciale lungo la costa meridionale della California.

A cura di Clara Salzano

Il furgone Mystery Machine è su Airbnb Airbnb – Credit Hogwash Studios

"Scooby-Scooby-Doooo", sentendo pronunciare queste parole nella mente è difficile non ricordare il cane golosone dell'omonimo cartone animato e il suo padrone impacciato Shaggy Rogers. In occasione del 20° anniversario del film "Scooby-Doo", l'iconico furgone di Mystery Machine viene reso reale e disponibile su Airbnb per un soggiorno lungo la costa meridionale della California.

L’interno del Il furgone Mystery Machine

L'iconico furgone che usano Shaggy Rogers e Scooby-Doo nel cartone animato è stato ricostruito grazie alla collaborazione di Airbnb e Warner Bros. Consumer Products. L'obiettivo del progetto è rendere disponibile al soggiorno l'originale veicolo che è stato inserito nella categoria “Camper” appena lanciata e che già conta 12.500 veicoli in tuo il mondo. Il furgone è stato creato per celebrare i vent'anni dal primo lm live action della serie "Scooby-Doo", in cui Scooby e Shaggy risolvono il mistero di Spooky Island, e sarà disponibile sulla costa meridionale della California.

Non manca nulla nel furgone di Scooby Doo

Mahew Lillard, che nel film di Scooby-Doo interpreta Shaggy, ha contribuito a ispirare il design del furgone della gang di Mystery Inc. che accoglierà gli ospiti di Airbnb per permettere loro di vivere un'esperienza in stile Scooby-Doo ma senza mostri. Com lampade fosforescenti, CD poatili e collane di conchiglie hawaiane, gli ospiti potranno immergersi nella vita on the road come se si fosse nei panni di Scooby e Shaggy.

Leggi anche Come trasformare il tuo furgone nel camper dei tuoi sogni

Mahew Lillard testimonial dell’iniziativa

Colori accesi, fiori dipinti, un comodo letto, una piccola tv, una svegli e pochi altri accessori caratterizzano l'interno del furgone tratto dal film di Scooby Doo, lanciato nel 2022. Il veicolo si può prenotare solo per le date del 24, 25 e 26 giugno al costo di soli 18 euro a notte in via promozionale per il lancio della categoria camper su Airbnb.