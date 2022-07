Lamborghini di lana e Rolls Royce in pelle rosa: quanto valgono le auto customizzate delle Kardashian Dalla Lamborghini peluche di Kim Kardashian alla Rolls con interni di pelle rosa di Kylie Jenner, scopriamo quanto hanno speso le sorelle Kardashian per personalizzare le proprie auto e quanto valgono adesso.

La Lamborghini Urus di Kim Kardashian

Kim Kardashian ha speso più di 70.000 euro per la sua Lamborghini di peluche mentre Kylie Jenner ne avrebbe pagati circa 20.000 per una Rolls Royce con interni in pelle rosa personalizzati. Ogni costumizzazione di un automobile sportiva fa inoltre aumentare i costi assicurativi. Le modifiche apportate da Kendall Jenner al motore della sua vettura hanno infatti aggiungere circa il 66,7% al suo costo assicurativo ogni anno. Capiamo quanto valgono oggi le automobili delle Kardashian.

Kim Kardashian nella sua Lamborghini Urus di lana bianca

Dopo che Kim Kardashian ha fatto rivestire la sua Lamborghini Urus di lana bianca, all'esterno e all'interno, è diventata l'automobile più costosa di proprietà di un personaggio dello spettacolo. Il valore attuale della Lamborghini si aggirerebbe intorno ai 600.000 euro. Le modifiche sono state stimate in 70.600 euro spesi che si vanno ad aggiungere al prezzo pagato per l'automobile stesso. E secondo quanto riferito nell'ultimo studio di Confused.com, le modifiche alle auto apportate dalle celebrità fanno aumentare i costi assicurativi.

L'involucro di "lana" usato da Kim Kardashian è ispirato alla sua linea SKIMS che ha aumentato i costi assicurativi annuali del 25% sull'automobile, quindi la personalizzazione vale il 37,7% del prezzo originale del veicolo supersportivo rendendolo l'automobile più costosa posseduta da una celebrità. La Lamborghini Urus non è inoltre l'unica automobile sportiva di Kim Kardashian ma la nota imprenditrice possiede anche una Mercedes Maybach, pagata 173.306 euro, che è stata personalizzata in grigio. In questo caso le modifiche apportate sono costate 20.605 euro e hanno aumentato i suoi pagamenti assicurativi annuali del 5,6%.

Kim Kardashian davanti alla sua Mercedes Benz Maybach

La Rolls Royce Ghost di Kylie Jenner all'esterno sembra una tipica auto di lusso inglese nera ma all'interno, una volta aperte le portiere, si vede come è stata personalizzata. Kylie Jenner ha infatti fatto rivestire gli interni della sua Rolls Royce in pelle rosa personalizzati e con una serie di incisioni nascoste come la scritta "Stormi's Mom". Al costo iniziale dell'auto di 273.771 euro, vanno aggiunte le spese per le modifiche che sono stimate sui 18.732 euro. In questo modo anche i costi assicurativi per la sua auto di lusso aumentano del 15% in più ogni anno.

La Rolls Royce Ghost di Kylie Jenner

Kylie Jenner possiede anche una Mercedes Benz G-Wagon, pagata 125.767 euro, che ha fatto personalizzare facendola esternamente tutta arancione e spendendo 9.352 euro in più. In questo modo i costi assicurativi sono aumentati del 13,3%. "I componenti aggiuntivi per la sicurezza dell'auto – spiega lex Kindred, esperto di assicurazioni auto presso Confused.com – come immobilizzatori, localizzatori e allarmi possono ridurre il premio assicurativo. Tuttavia, è probabile che modifiche come ali svasate, spoiler e involucri personalizzati aumentino il rischio assicurativo per furto o incidenti".

La Rolls Royce Ghost di Kylie Jenner

La Rolls Royce Wraith di Kendall Jenner ha un prezzo originario di 303.000 euro. La modella ha tuttavia apportato una serie di modifiche al motore per avere una maggiore potenza e tali personalizzazioni hanno aumentato i costi assicurativi di circa il 66,7% perché l'auto in questo modo corre il pericolo di una guida a velocità più elevata.