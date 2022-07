La tenda da campeggio a forma di casa che si monta in pochi minuti L’evoluzione della tenda da campeggio è una struttura gonfiabile a forma di casa che si monta in appena otto minuti.

A cura di Clara Salzano

La tenda gonfiabile a forma di casa Air Architecture

Servono solo otto minuti per avere la propria tenda a forma di casa pronta per essere abitata. È l'ultima soluzione da campeggio proveniente dal Giappone. La tenda portatile ad aria gonfiabile è progettata da Liu Yibei per Air Architecture e illuminata di notte da una luce interna sembra proprio una deliziosa casetta luminosa.

La tenda Air Architecture

La tenda di AirArchitecture è stata progettata per godersi la vita all'aria aperta in qualsiasi momento e ovunque. Lanciata in Giappone, dove le risaie sono meravigliose in ogni stagione, la tenda gonfiabile a forma di casa è facile da montare e adatta a chiunque, non serve essere esperti campeggiatori per poterla usare. La tenda gonfiabile è costituita da un tubo d'aria che rappresenta lo scheletro della casa e che viene gonfiato iniettando aria. La tenda è facile da installare e una volta gonfiato il telaio la struttura prende la forma della casa che si adatta ad ogni paesaggio.

L’interno della tenda

All'interno della tenda c'è molto spazio e soffitti alti. La tenda bianca esterna è morbida e di notte si illumina con una luce interna. Una volta montata la tenda misura 2,4 x 2,2 metri ed è soprannominata "pezzo di nuvola" per il modo in cui si fonde con il paesaggio. Il tessuto leggero della tenda risulta resistente, ignifugo e impermeabile per cui adatto ad ogni tipo di condizione esterna. All'interno il soffitto alto permette di muoversi liberamente come in una casa. La struttura è inoltre dotata di finestre apribili su ogni lato che consentono di eliminare le barriere tra interno ed esterno per immergersi completamente nella natura circostante. Che si scelga un bosco o una spiaggia l'esperienza da campeggio con la tenda gonfiabile AirArchitecture non è mai stata tanto piacevole.ù