La spettacolare suite di Coco Chanel al Ritz: quanto costa dormire nella stanza della stilista La suite di Coco Chanel al Ritz mantiene ancora lo stile della leggendaria stilista, tra specchi dorati e un hammam personale: ecco i prezzi per una notte.

A cura di Beatrice Manca

Quando Coco Chanel prese una suite all'hotel Ritz di Parigi pensava di rimanere solo per pochi giorni, invece vi si stabilì per 34 anni. Il Ritz, con la sua eleganza, era la casa perfetta per la stilista francese: Mademoiselle Coco portò qui i suoi mobili preferiti e le sue opere d'arte, riarredando la suite al terzo piano in base al suo gusto personale. Ancora oggi la stanza porta il suo nome e ha mantenuto un'impronta di stile Chanel. Gli appassionati di moda possono dormire in questa camera leggendaria, anche se non proprio "budget friendly".

La suite di Coco Chanel al Ritz

Coco Chanel fece della suite al Ritz la sua residenza principale perché era vicinissima alla sua prima boutique, a rue Cambon. Nel corso degli anni la arredò con i propri mobili: panche in pregiato velluto di seta, lampadari di cristallo, specchi dorati paraventi Coromandel. "Il Ritz è la mia casa", amava ripetere. Per 34 anni lo fu davvero, e ancora oggi la stanza ha mantenuto uno speciale legame con la sua inquilina più nota. Grazie all'intervento di Karl Lagerfeld la camera è arredata con un'elegante palette che richiama lo stile Chanel: nero, grigio e bianco, con tocchi di oro.

la suite Coco Chanel Ritz

Quanto costa dormire nella stanza di Chanel

Come in ogni hotel, il prezzo della suite Coco Chanel varia in base al periodo: si parte da 25mila euro a notte per arrivare a 40mila in alta stagione e nei weekend. La suite può ospitare fino a tre persone: offre un salotto separato dalla camera, arredato da Karl Lagerfeld, e un bagno con hammam privato. Il punto forte però è la splendida vista su place Vendome, dov'era l'atelier di mademoiselle Coco. Il leggendario Hotel Ritz offre diverse suite dedicate a grande figure storiche: dalla suite Windsor alla stanza Maria Callas, da quella di Scott Fitzgerald a quella dedicata a Chopin, con prezzi che partono dai 6mila euro, in su.