Il nuovo bar tutto rosa di Milano che fa impazzire Instagram Il primo EL&N italiano, conosciuto anche come la caffetteria più instagrammabile al mondo, apre a Milano e rianima gli spazi della Liberty Tower nel cuore della città.

A cura di Clara Salzano

EL&N a Milano nella torre Liberty

Pareti fiorite, arredi rosa e prodotti irresistibili hanno fatto di EL&N uno dei locali più iconici al mondo. Eat, Live & Nourish sono le tre parole che compongono l'acronimo del cafè di successo che inaugura per la prima volta in Italia, a Milano. Dopo l'apertura a Londra, a Mayfair, nel 2017 e i successivi opening di successo a Parigi, Doha, Dubai, Kuwait City, Riyadh, Jeddah, il brand fondato da Alexandra Miller sbarca nel capoluogo meneghino con la sua ondata rosa di cibo e bevande ricercate in una location unica.

Le pareti fiorite di EL&N a Milano

Il primo locale EL&N d'Italia ha aperto a Milano, all'interno della Liberty Tower recentemente strutturata. L'iconico cafè rosa occupa i primi tre livelli della torre nel centro di Milano per una superficie complessiva di 480 metri quadrati.

La caffetteria più instagrammabile al mondo

EL&N è diventato famoso nel mondo non solo per i suoi prodotti ma per essere la caffetteria più instagrammata al mondo. E in effetti è difficile entrare in una delle location del brand di ood & beverage e lifestyle e non scattarsi una foto da pubblicare.

Leggi anche Chiara Ferragni con le amiche da House of Ronin, il nuovo tempio della cultura giapponese a Milano

Gli interni di EL&N a Milano

La prima house EL&N a Milano è anche lo store più grande al mondo del brand. L'edificio in cui sorge il nuovo locale, in piazza del Liberty 4, è inoltre uno dei maggiori esempi di architettura moderna milanese del secondo dopoguerra.

Uno degli spazi all’interno di EL&N Milano

All'interno del cafè che fa impazzire Instagram i diversi piani e gli spazi sono differenziati in base a dieci momenti per esperienza unica che coniuga il meglio del design, della moda e della gastronomia.