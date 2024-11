Il miglior edificio del 2024 è una scuola: come ha fatto a superare grattacieli e musei

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

È appena stato rivelato il World Building of the Year 2024, l'ambito riconoscimento assegnato ogni anno all'edificio migliore al mondo grazie alla sua incredibile architettura: ad aggiudicarsi il primato non sono stati grattacieli da record, musei futuristici o terminal aeroportuali all'avanguardia ma una semplice scuola. Si chiama Darlington Public School, si trova nel sobborgo di Chippendale, a Sydney, ed è riuscita a sbaragliare la concorrenza alla 17esima edizione del World Architecture Festival: ecco per quale motivo è una struttura destinata a passare alla storia.

Dove si trova la scuola premiata al Festival dell'Architettura

Qualche giorno fa a Singapore si è tenuto il World Architecture Festival e a fare scalpore è stato il premio assegnato alla scuola pubblica di Darlington, in provincia di Sidney. Il motivo? Nonostante non si tratti di una location rinomata, ha trionfato su oltre 220 progetti d'avanguardia, ottenendo il consenso di una giuria composta da 75 esperti e architetti.

Inaugurata lo scorso autunno, la struttura è un perfetto mix di spazi aperti e architettura futuristica. Realizzata con grossi mattoni angolari, la scuola contraddistinta da un particolare tetto a dente di sega, mentre all'interno ha degli schermi metallici curvi che circondano una serie di terrazzi, la soluzione ideale per far filtrare la luce ma dando allo stesso tempo una certa privacy agli studenti.

Come è stata ristrutturata la vecchia scuola

All'esterno della scuola australiana non mancano i giardini curatissimi con tanto di campi da basket e con tutto il necessario per assicurare comfort e relax agli studenti. La Darlington Public School esiste fin dagli anni '70 ma è stata ristrutturata in modo iper contemporaneo dagli architetti del Fjcstudio, il cui obiettivo era modernizzare il campus ma senza perderne lo spirito originale.

È stato conservato anche il riferimento all'arte aborigena a cui la popolazione locale è particolarmente legata: al posto dei vecchi murales dipinti sui muri, sono state inserite delle sofisticate opere. tema nell'atrio, nella reception e nelle aule. Attualmente la struttura può ospitare 500 studenti (divisi tra materna, asilo e scuola elementare) e sembra essere destinata a fare storia nel mondo dell'architettura.